Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
MARTIN ERLIC
Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Martin Erlic, Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, Ryan Donk'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.
MERT ÇETİN
Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Hellas Verona'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı Jose Mourinho verecek.