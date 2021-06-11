Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! , , ... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... yönetiminde sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni başkan, teknik direktör gibi konular belirsizliğini korurken, mevcut yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer listesine yeni isimler de eklendi. , , gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 14:40
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. , Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, Ryan Donk'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Roma'da oynayan milli futbolcumuz , 'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı verecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

HENRY ONYEKURU

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ancak henüz satın alma opsiyonunu kullanmadığı , Olimpiyakos'un teklifini bekletme kararı aldı. Yıldız futbolcu, 'in geleceği hakkında son durumu bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

UMUT MERAŞ

'in devleri 'ımızın yıldızı Umut Meraş'ın peşinde. , , Galatasaray ve 'un ilgi duyduğu Umut Meraş için teklifi en güçlü ekiplerden biri Galatasaray oldu. Menajeriyle görü

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

LUIS HAQUIN

Galatasaray scout ekibi, bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoper 'i takibe aldı. Şili ataklarında yaptığı hamlelerle dikkat çeken futbolcu radara takıldı. Oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

JACOB MURPHY

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli yerine flaş bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile sözleşmesi sona eren Jacob Murphy, Galatasaray'ın gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

JEFFERSON LERMA

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.

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