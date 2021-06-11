Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Henry Onyekuru, Luis Haquin... | GS haberleri

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ancak henüz satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru , Olimpiyakos'un teklifini bekletme kararı aldı. Yıldız futbolcu, Fatih Terim 'in geleceği hakkında son durumu bekleyecek.

UMUT MERAŞ

Süper Lig'in devleri A Milli Takım'ımızın yıldızı Umut Meraş'ın peşinde. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgi duyduğu Umut Meraş için teklifi en güçlü ekiplerden biri Galatasaray oldu. Menajeriyle görü