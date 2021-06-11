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Son dakika spor haberi: gözyaşlarına hakim olamadı! ve ... ()

Son dakika spor haberi: Asbaşkanı , katıldığı bir yayında ve ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların gündemine dair konuşan Albayrak, duygu dolu anlar yaşayıp yayını terk etti. İşte detaylar ve o açıklamalar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 13:46
Son dakika spor haberi: Abdurrahim Albayrak gözyaşlarına hakim olamadı! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz... (GS spor haberi)

'da seçime sayılı günler kala 2. başkan , bir yayına katılarak flaş açıklamalarda bulundu. Albayrak, ve hakkında konuşurken duygu dolu anlar yaşayıp yayını terk etti.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları:

"SÖZLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

"Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı son toplantıda çok üzüldüm, en çok zararı ben gördüm. Başkan adayı olacaktım, olmadım vazgeçtim" diyen Albayrak, sonrasında serzenişini sürdürdü: "Mustafa başkanın bu konulara gireceğini düşünmüyordum, olay başka yerlere gitti. Başkan benimle beraber o toplantıya çıkmak istedi, ben çıkmadım."

"BİZİ KİMSE AYIRAMAZ"

Albayrak Fatih Terim hakkında ise, "Fatih hocayla benim aramın kötü olma ihtimali yok. Yıllarımızı beraber geçirmişiz, hocayla bizi kimse ayıramaz, bizim aramıza kimse giremez. Fatih hocayla bizim dostluğumuz bitmez. Fatih hocayla en son maçından sonra 'da beraberdik. Uzun uzun transfer listesi üzerine konuştuk" açıklamasında bulundu.

"BEN KİMSEYİ SATMADIM"

Albayrak 'Fatih Terim ile niye görüşmüyorsunuz?' sorusu üzerine "Ben kimseyi satmadım. Satmam. mart ayında teklif yaptığında Mustafa Cengiz'i satmadım. rahmetli oldu ama hala her cuma mezarına giderim. Ben kimseyi satmam" yanıtını verdikten sonra duygusallaştı ve ağlamaya başladı.

Albayrak daha sonra "Daha fazla konuşamayacağım. Özür dilerim" diyerek odayı terk etti.

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