Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! , , ... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... yönetiminde sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni başkan, teknik direktör gibi konular belirsizliğini korurken, mevcut yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer listesine yeni isimler de eklendi. , , gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:34 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:34
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

UMUT MERAŞ

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Roma'da oynayan milli futbolcumuz , 'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı verecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

HANNIBAL MEJBRI

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 'ın genç yıldızı 'ye talip olmuştu. Ada basını Manchester United'ın transfere onay verdiğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

EREN DİNKÇİ

Galatasaray, 'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti. Galatasaray 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Werder Bremen ile görüşme halinde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

DIEGO LAXALT

Bugüne kadar sol bek için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'da son olarak Diego Laxalt gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken futbolcu için Fernando Muslera devreye girecek ve takımı anlatacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen 'nin takımdan ayrılması bekleniyor. O pozisyonda açılacak açığı kapatmak isteyen Galatasaray, Andriy Yarmolenko'yu gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

JACOB MURPHY

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan yerine flaş bir isim gündeme geldi. ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren , Galatasaray'ın gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

JEFFERSON LERMA

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.

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