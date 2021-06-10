Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
UMUT MERAŞ
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Trabzonspor oldu.
MARTIN ERLIC
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim Martin Erlic oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.