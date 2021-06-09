Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: İngilizler duyurdu! Galatasaray Jacob Murphy için devreye girdi

Son dakika transfer haberleri: İngilizler duyurdu! için devreye girdi

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren 'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Gözden çıkarılan isimlerle yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, transfer operasyonuna son sürat devam ediyor. Takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan 'nin yerine takviye yapmayı amaçlayan Cimbom, aradığı ismi 'de buldu. Galatasaray'ın, ile sözleşmesi haziran sonu bitecek 'nin peşinde olduğu kaydedildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 18:18
Son dakika transfer haberleri: İngilizler duyurdu! Galatasaray Jacob Murphy için devreye girdi

Sağ kanat mevkisi için arayışlarını sürdüren sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Aslan, 'ın yıldız futbolcusu 'i kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: İngilizler duyurdu! Galatasaray Jacob Murphy için devreye girdi

Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, 30 Haziran'da kulübüyle sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: İngilizler duyurdu! Galatasaray Jacob Murphy için devreye girdi

BİRÇOK TALİBİ VAR!
Transferin gözdesi konumunda bulunan Murphy'nin birçok talibi olduğu kaydedildi. 'den Southampton, Leeds United, Burnley ve Premier League'in yeni ekibi Watford'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu için devrede olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 26 maçta forma giyen , 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Son dakika transfer haberleri: İngilizler duyurdu! Galatasaray Jacob Murphy için devreye girdi

JACOB MURPHY KİMDİR?
'ın transfer gündemindeki , 24 Şubat 1995 İngiltere doğumlu. Asıl mevkisi sağ kanat olan 26 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebiliyor. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Norwich'te başlayan Murphy, birçok İngiliz ekibinde forma giyerken hiç İngiltere dışına çıkmadı.

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