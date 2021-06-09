Son dakika transfer haberleri: İngilizler duyurdu! Galatasaray Jacob Murphy için devreye girdi

Sağ kanat mevkisi için arayışlarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Aslan, Newcastle United 'ın yıldız futbolcusu Jacob Murphy 'i kadrosuna katmak istiyor.

BİRÇOK TALİBİ VAR!

Transferin gözdesi konumunda bulunan Murphy'nin birçok talibi olduğu kaydedildi. İngiltere Premier Lig'den Southampton, Leeds United, Burnley ve Premier League'in yeni ekibi Watford'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu için devrede olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 26 maçta forma giyen Jacob Murphy, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.