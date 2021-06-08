Galatasaray'ın sürpriz transfer teklifini yazdılar! 'Serge Arnaud Aka için teklif yapıldı'

Galatasaray'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor.
Galatasaray'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor.
Orta sahaya bir regista arayan Cimbom'un hedefinde, sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıkarken, teklifin de yapıldığı öğrenildi.
AKA İÇİN TEKLİF YAPILDI
Mısır Ligi ekiplerinden El Gouna FC'de forma giyen Serge Arnaud Aka için Galatasaraylı yetkililerin, oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği kaydedildi.
TAKIMININ EN İYİSİ
Kingfut'ta yer alan haberde Serge Arnaud Aka için 'takımının vazgeçilmesi' ifadesi yer alırken, etkileyici performansından dolayı Avrupa'dan kendisni Galatasaray haricinde başka kulüplerin de izlediği ifade edildi.
Bununla beraber Serge Arnaud Aka, Mart 2021'de Fildişi Milli Takımı'na davet edildi ve Nijer ile Etiyopya ile oyanan maçlarda kadroda yer buldu.
MOHAMED TRANSFERİ MISIR LİGİ İÇİN REFERANS OLDU
Haberin detaylarında, Galatasaray'ın Mısır Ligi'ne olan yakınlığının sebebinin, Mostafa Mohamed transferi olduğu bilgisine yer verildi.
BEDAVA GELECEK
Öte yandan Serge Arnaud Aka'nın kulübüyle olan kontratı Haziran 2021'de sona eriyor ve Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi halinde bedelsiz transfer olacak.
SERGE ARNOUD AKA KİMDİR?
16 Kasım 1994'te Fildişi'nde dünyaya gelen Aka, 1.83 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Kariyerine ASEC Mimosas'ta başlayan Aka, daha sonra Club Sportif Sfaxien ve El Gouna FC'de forma giydi. Aka, bu sezon toplamda 24 müsabakada rol alırken 1 asist üretti ve 2052 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.