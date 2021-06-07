Kontratı biten oyuncular için kararı 19 Haziran'da göreve gelecek olan yönetim ve teknik heyet tayin edecek.

EMRE AKBABA'YA TEKLİF ÇOK Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan ve Galatasaray ile sözleşmeleri sona eren 4 futbolcudan özellikle Emre Akbaba'ya Süper Lig'den teklifler geldiği ancak oyuncunun şu ana kadar bir adım atmadığı ifade edildi.