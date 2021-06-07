Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da kritik saatler! 4 futbolcu haber bekliyor

Son dakika transfer haberleri: 'da kritik saatler! 4 futbolcu haber bekliyor

'da yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda 12 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, kadroda şu anda sadece 18 sözleşmeli futbolcu kaldı. Galatasaray'da 4 ismin ise yönetim ve teknik heyetin kararını beklediği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 12:28
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da büyük

'da sezonun sona ermesi ile birlikte kontratı biten toplam 12 futbolcu serbest kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da büyük

kadrosunda şu anda sözleşmeli 18 futbolcusu kalan 'da özellikle 4 futbolcu kariyerlerine yön vermek adına kulüpten gelecek olan haberi beklemeye başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da büyük

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Hürriyet'in haberine göre; 19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul sonrasında iç transferde adımlarını atacak olan 'da, özellikle kulüple olan sözleşmeleri sona eren , , ve 'ın durumu halen büyük soru işareti durumunda…

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da büyük

Kontratı biten oyuncular için kararı 19 Haziran'da göreve gelecek olan yönetim ve teknik heyet tayin edecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da büyük

EMRE AKBABA'YA TEKLİF ÇOK

Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan ve ile sözleşmeleri sona eren 4 futbolcudan özellikle 'ya 'den teklifler geldiği ancak oyuncunun şu ana kadar bir adım atmadığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da büyük

Sarı kırmızılı kulüpte kadroya yapılacak takviyeler kadar bu 4 futbolcu da hem kulüp başkanı hem de teknik direktörün belirlenip nihai kararın verilmesini beklemeye geçti.

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