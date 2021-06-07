Galatasaray'da sezonun sona ermesi ile birlikte kontratı biten toplam 12 futbolcu serbest kaldı.
A Takım kadrosunda şu anda sözleşmeli 18 futbolcusu kalan Galatasaray'da özellikle 4 futbolcu kariyerlerine yön vermek adına kulüpten gelecek olan haberi beklemeye başladı.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Hürriyet'in haberine göre; 19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul sonrasında iç transferde adımlarını atacak olan Galatasaray'da, özellikle kulüple olan sözleşmeleri sona eren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Donk ve Arda Turan'ın durumu halen büyük soru işareti durumunda…