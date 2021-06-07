Son dakika spor haberleri: Burak Elmas'tan flaş açıklama! "Galatasaray satılırsa..."

Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde başkanlık için yarışacak olan Burak Elmas, flaş itiraflarda bulundu. Akşam Gazetesi'ne röportaj veren Elmas, mevcut başkan adaylarından birisinin kendisine kulübün satılması gerektiğini söylediğini açıkladı.

İşte o sözler:

"Mevcut başkan adaylarından bir tanesi benim çözüm arayışı içinde olduğum dönemde görüştüğüm isimler arasında yer alıyordu. O zaten bana net olarak 'Burası satılmadan kurtulmaz' dedi. Ben de ona 'Burası satılırsa bizim Galatasarayımız olmaz. Ben buna karşıyım' dedim. Ben satışa karşıyım. Biz onun mücadelesini veriyoruz. İsim vermeme gerek yok. Kendisi de seçim projelerinde açık ve net olarak bunu söyler."

"TERİM'E VE GALATASARAY'A HAKSIZLIK"

Seçim sırasında sürekli Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dile getirilmesi konusunda Burak Elmas, "Fatih Terim konusunda görüşlerimi defalarca söyledim. Artık bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bu konunun çok konuşulmasının hocayı da rahatsız edeceğini düşünüyorum. Seçim döneminde Fatih Terim'in bu kadar çok konuşulması Fatih Terim'e ve Galatasaray'a haksızlık olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. Elmas, ihtiyaç olduğu söylenen 300 milyon TL ile ilgili ise "Biz her türlü hazırız. Tüm planlarımızı hazırladık." diye konuştu.

"FUTBOL BANA BAĞLI OLACAK"

Aklındaki futbol sistemi ile ilgili bilgiler veren Burak Elmas, "Futbol bana bağlı olacak. Ama ekibimde de çok önemli isimler olacak. İyi oyuncuları doğru bir bütçe ile kadromuza katmak istiyoruz. 1996- 2000 yılları arasındaki takım gibi uzun süre büyük başarılara imza atacak bir ekip oluşturmak istiyoruz. Galatasaray satış ve oyuncu alırken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Dursun beyin kurduğu takımdan çok ciddi bonservis bedelleri elde edildi. Yerine transfer edilen oyunculardan bir gelir elde edilip edilmeyeceği ise büyük bir soru işareti." ifadelerini kullandı.

"100 MİLYONLUK ANLAŞMAMIZ VAR"

"Stat ve forma sponsorluğunda 100 milyon dolarlık bir sponsor anlaşmamız bulunuyor. Bunun dışında üç sponsorumuz daha olacak. Basketbol takımlarına sponsor olacaklar. Biz bu görüşmeleri Galatasaray adına yapıyoruz. Projelerimizi ve sponsorlarımızı kazanan başkan kim olursa olsun paylaşacağız."