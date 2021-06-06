Son dakika Galatasaray haberleri: Işın Çelebi seçimden neden çekildiğini açıkladı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan adaylığından çekilen Işın Çelebi, bu kararı neden aldığını açıkladı. A Spor'a konuşan Çelebi, "Karanlık ortamda olmamak için seçimin dışında kalmak istedik. Birlik ve beraberlikle seçime gitmeliydik ama parçalanmayı önleyemedik. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar. Mehmet Cansun isminin altında bir yönetim oluşturulabilir" dedi. (GS spor haberi)