Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Joshua King sürprizi! Menajeri...

Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'la aynı puanda tamamlayan Galatasaray, averajla 2. sırada yer almıştı. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için mücadele edecek.
Sezonu Devler Ligi ön elemesi nedeniyle erken açacak olan Galatasaray'da, başkan ve hoca belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk olarak yerli oyuncu transferine yoğulaşan sarı-kırmızılı kulüp, sürpriz bir talep aldı.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Joshua King, Everton ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Forvet hattının her bölgesinde oynayabilen Norveçli yıldızın menajerinin sarı-kırmızılılar ile temasa geçip görüşme talep ettiği öğrenildi.