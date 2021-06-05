Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Joshua King sürprizi! Menajeri...

29 yaşındaki Norveçli futbolcu, kariyerinde Manchester United altyapısı da olmak üzere Mönchengladbach, Hull, Blackburn, Bournemouth ve Everton gibi önemli takımlarda forma giydi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan King'in transferine sarı-kırmızılı yönetim de sıcak bakıyor.