Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Joshua King sürprizi! Menajeri...

Son dakika transfer haberi: 'da sürprizi! Menajeri...

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda gruplarına katılabilmek için 3 ön eleme oynayacak olan Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı takımın daha önce de gündemine gelen konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 08:17 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 08:22
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Joshua King sürprizi! Menajeri...

Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'la aynı puanda tamamlayan , averajla 2. sırada yer almıştı. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda gruplarına katılmak için mücadele edecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Joshua King sürprizi! Menajeri...

Sezonu Devler Ligi ön elemesi nedeniyle erken açacak olan 'da, başkan ve hoca belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk olarak yerli oyuncu transferine yoğulaşan sarı-kırmızılı kulüp, sürpriz bir talep aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Joshua King sürprizi! Menajeri...

Takvim'de yer alan habere göre 'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen , Everton ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Forvet hattının her bölgesinde oynayabilen Norveçli yıldızın menajerinin sarı-kırmızılılar ile temasa geçip görüşme talep ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Joshua King sürprizi! Menajeri...

29 yaşındaki Norveçli futbolcu, kariyerinde Manchester United altyapısı da olmak üzere Mönchengladbach, Hull, Blackburn, Bournemouth ve Everton gibi önemli takımlarda forma giydi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan King'in transferine sarı-kırmızılı yönetim de sıcak bakıyor.

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