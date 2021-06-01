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Son dakika GS transfer haberleri | 'dan kaleye İrfan Can Eğribayat hamlesi

Spor Toto 'i averajla ikinci sırada bitiren 'da büyük bir belirsizlik söz konusu. Sarı kırmızılılarda teknik direktör ve tam 12 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erdi. Mevcut başkan , 19 Haziran'da yapılması planlanan seçime kadar çalışmalarına devam edeceğini duyurmuştu. Aslan, Cengiz yönetiminde transfer çalışmalarını da sürdürürken 'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'a kancayı taktı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 21:56
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan kaleye İrfan Can Eğribayat hamlesi

'de geçen sezon eldivenleri alarak as kaleci olan 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'a 'den teklif yağıyor. Sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu başında 1. Lig ekibi transfer ettiği İrfan Can'a 'un ardından da talip oldu.Muslera'nın yanına genç ve gelecek vaat eden bir eldiven transfer etmeyi planlayan İstanbul ekibinin İrfan'ı hedefine aldığı iddia edildi. Futbolcunun Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yeni Asır'ın haberine göre İrfan için Trabzonspor ve Galatasaray'ın yanı sıra 'dan ve Nimes ile 'dan da transfer etmek için yoğun baskısını sürdürüyor. Ancak Göztepe'de teknik direktör 'ın 22 yaşındaki İrfan'ın satışına sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin çok cazip bir teklif gelmesi halinde ise genç yıldızını elinden çıkarabileceği konuşuluyor.

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