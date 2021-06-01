Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

Son dakika transfer haberi: 'ya yol göründü! İşte yeni adresi

Son dakika spor haberi: 'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Radamel 'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı oyuncuyla yolları ayrıma planları yapılırken sürpriz bir takım devreye girdi. İşte o takım ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 09:36
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

'da 19 Haziran'daki seçimin heyecanı yaşanırken transferde de belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda 2022'ye kadar mukavelesi bulunan 'ya da ABD'den teklifler geliyor. Ancak 35 yaşındaki forvet ayrılığa sıcak bakmıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

Cimbom'da senelik 5 milyon euro kazanan oyuncuya bu kadar yüksek ücret öneren takım olmadığı öğrenildi. Kolombiyalı da sezonu burada bitirip sezon sonu ayrılmayı planlıyor. Radamel önümüzdeki sezonu 'da bitirirse bonservisini eline alacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

Bu durumda yeni gideceği kulüpten imza parası da talep edebilecek. Kariyerindeki son sözleşme öncesinde Kolombiyalı yıldız, yine yüksek bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

MENAJERİNE NET MESAJ!

Ahmet Bulut ile temasa geçen Sarı- Kırmızılı yetkililer, 'ya acil kulüp bulunmasını istedi. Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

SÖZLEŞME FESHİ DE GÜNDEMDE

Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde. Bununla ilgili olarak önceki gün basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

YENİ İDDİA

basını da Radamel ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. ABD takımlarından Inter Miami'ye gitme olasılığı bulunmayan Falcao için yeni bir takımın devreye girdiği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

Yine ABD takımlarından Nashville SC'nin için devreye girdiği iddia edildi. Transfermarkt'te de Falcao'nun Nashville SC'ye transfer olma olasığılığı yüzde 65 olarak duyuruldu.

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