Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçimin heyecanı yaşanırken transferde de belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Falcao'ya da ABD'den teklifler geliyor. Ancak 35 yaşındaki forvet ayrılığa sıcak bakmıyor.
Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçimin heyecanı yaşanırken transferde de belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Falcao'ya da ABD'den teklifler geliyor. Ancak 35 yaşındaki forvet ayrılığa sıcak bakmıyor.
Cimbom'da senelik 5 milyon euro kazanan oyuncuya bu kadar yüksek ücret öneren takım olmadığı öğrenildi. Kolombiyalı da sezonu burada bitirip sezon sonu ayrılmayı planlıyor. Radamel Falcao önümüzdeki sezonu Galatasaray'da bitirirse bonservisini eline alacak.
Bu durumda yeni gideceği kulüpten imza parası da talep edebilecek. Kariyerindeki son sözleşme öncesinde Kolombiyalı yıldız, yine yüksek bir gelir elde etmeyi planlıyor.
MENAJERİNE NET MESAJ!
Ahmet Bulut ile temasa geçen Sarı- Kırmızılı yetkililer, Falcao'ya acil kulüp bulunmasını istedi. Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada.
SÖZLEŞME FESHİ DE GÜNDEMDE
Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde. Bununla ilgili olarak önceki gün Kolombiya basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.
YENİ İDDİA
Kolombiya basını da Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. ABD takımlarından Inter Miami'ye gitme olasılığı bulunmayan Falcao için yeni bir takımın devreye girdiği ortaya çıktı.
Yine ABD takımlarından Nashville SC'nin Falcao için devreye girdiği iddia edildi. Transfermarkt'te de Falcao'nun Nashville SC'ye transfer olma olasığılığı yüzde 65 olarak duyuruldu.