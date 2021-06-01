Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'ya yol göründü! İşte yeni adresi

Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçimin heyecanı yaşanırken transferde de belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Falcao'ya da ABD'den teklifler geliyor. Ancak 35 yaşındaki forvet ayrılığa sıcak bakmıyor.

Cimbom'da senelik 5 milyon euro kazanan oyuncuya bu kadar yüksek ücret öneren takım olmadığı öğrenildi. Kolombiyalı da sezonu burada bitirip sezon sonu ayrılmayı planlıyor. Radamel Falcao önümüzdeki sezonu Galatasaray'da bitirirse bonservisini eline alacak.