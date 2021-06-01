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orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

'da son dakika transfer haberi... ve ’nun kiralık anlaşmalarının bitmesinin ardından arayışlara başlayan sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcu 'yı gündemine aldı. Öte yandan ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. İşte detaylar...  | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Galatasaray orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

'da seçim ve teknik adam belirsizliğine karşılık transfer çalışmaları ağır da olsa devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçına çıkacak ve eksiklerini bir an önce kapatması gerekiyor.

Galatasaray orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

Üstelik Gedson ve 'nun da kiralık anlaşmaları sona erdi ve orta saha boşaldı. Daha önce de Belhanda gönderilmişti. Scout ekibinin analizleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren 'ın bonservisi 'nın B takımında bulunan ile ilgilendiği bildirildi.

Galatasaray orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

CİMBOM İÇİN BASTIRIYOR
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, sezonu kiralık olarak Bulgaristan'ın Beroe takımında tamamlayan Kongolu futbolcu için SC B Kulübüyle ile temas kurduğu öğrenildi. Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımının da istediği 23 yaşındaki ön liberonun maliyetinin 2 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken 'ın kısa sürede kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağlaması ve transferi açıklaması bekleniyor.

Galatasaray orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

'nın da CSKA Sofya yerine formasını giymeyi çok istediği ve 'dan sarı-kırmızılı formayı giymek için kolaylık sağlamasını istediği kaydedildi.

Galatasaray orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

Geçen sezon Beroe'de kiralık oynayan 24 maçta 6 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kongo asıllı Fransız ön liberonun ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Galatasaray orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

Genç yaşına karşılık 5 farklı ülkede top koşturan Kongolu orta saha, kariyeri boyunca 114 maça çıktı, 16 gol atıp, 10 da asist yaptı.

Galatasaray orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

5 ÜLKEDE FORMA GİYDİ
Fransız US Creteil-Lusitanos alt yapısından yetişen , İrlanda'da Longford Town, Yunanistan'da Aris Selanik, Portekiz'de SC Covilha, B ve Bulgaristan'da Beroe formaları giydi.

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