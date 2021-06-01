Galatasaray orta sahanın kralını buldu! Anahtar Makouta'ya verilecek

Galatasaray'da seçim ve teknik adam belirsizliğine karşılık transfer çalışmaları ağır da olsa devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçına çıkacak ve eksiklerini bir an önce kapatması gerekiyor.

Üstelik Gedson ve Etebo'nun da kiralık anlaşmaları sona erdi ve orta saha boşaldı. Daha önce de Belhanda gönderilmişti. Scout ekibinin analizleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi Braga'nın B takımında bulunan Gaius Makouta ile ilgilendiği bildirildi.