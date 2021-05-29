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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da - krizi

Son dakika Galatasaray spor haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray başkanlık seçimine hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün Başkan adaylarından ile ’ın birleşmesi için toplantı yapıldı. Elmas’ın Terim ve Arda’yı savunan sözleri tartışma yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan - Fatih Terim krizi

Galatasaray'da önceki gün kritik bir toplantı yapıldı. Eski başkanlardan 'ın otelindeki buluşmanın ana gündem maddesi ile 'nun ortak liste ile seçime girmesiydi. Mevcut yönetim ve destekli 'ın başkanlığı kazanmasını istemeyen bu grubun çabası olumsuz sonuçlandı. Burak Elmas'ın, "Ben 44 kişiye söz verdim. 3 yıldır neredeydiniz" ifadesi üzerine ortam gerildi. Toplantıyı terk eden Elmas'ı Adnan Öztürk geri getirdi. Bu defa da söz Elmas'ın sarf ettiği, " de da dükkanın sahibi" cümlesine geldi. Elmas'a "Bu kulübün tek sahibi Ali Sami Yen" cevabı verildi. Elmas bu defa dönmemek üzere toplantıyı terk etti.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Burak Elmas'ın seçime yön verecek bu kritik toplantıyı reddetmesinin ardından kurullarında yer alan isimler sosyal medyadan bir bir mesaj yolladılar. Elmas'ın ekibi, "Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Hiçbir adayla ortak hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandılar.

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