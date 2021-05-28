Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan açıklama! "Tarihi imza"

Galatasaray, tüm kredi borçlarının TL'ye çevrildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimizin T.C Ziraat Bankası ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşulları yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırılması 28 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır.

Kulübümüz için tarihi öneme sahip olan bu sözleşmenin bazı detayları şu şekildedir:

- Tüm kredi borçları TL'ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır.

- Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır.

- 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise kadar anapara ödemesiz dönem olacaktır.

- Faiz ödemesiz dönem ve ilave nakdi kredi ile nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır.

- 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır."