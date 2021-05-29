Haberler Galatasaray Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Kaan Ayhan...

transferde bombayı patlatıyor! ...

'da son dakika transfer haberi... Cimbom, uzun süredir transferi için temaslarda bulunduğu Milli yıldız 'ı kadrosuna katmak üzere. Kaan'ın da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedilirken, 'ın Kaan transferi için hem Sassuolo, hem de oyuncu ile temasta olduğu ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:13
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Kaan Ayhan...

Aslan'da transfer çalışmaları seçimlerden bağımsız şekilde devam ediyor. kalsa da yerine bir başka hoca gelse de her teknik adamın takımda görmek isteyeceği bir isim olan konusunda ciddi mesafe alındı. Mevcut yönetimin 2. Başkanı hem Sassuolo hem de oyuncuyla temas kurdu. 26 yaşındaki başarılı futbolcu Aslan'a sıcak bakıyor.

2.5 MİLYON EURO

, milli takımda da forma giyen Kaan Ayhan'dan onayı alırken Sassuolo ile pazarlıklar da başladı. İtalyan temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunuldu. Kaan'ın da istekli olması bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon çok iyi bir ilk devre oynamıştı. İkinci devrede koronavirüse yakalanınca formasını yitirmişti. Stoper, sağ bek ve orta sahada oynayabiliyor.

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