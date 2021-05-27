Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

Son dakika spor haberi: ve buluşuyor! 'den sürpriz hamle

Son dakika spor haberi: Galtier’in ayrılma kararı almasının ardından milli yıldızın ’ın, Campos’la görüştüğü ve ’i işaret ettiği ifade edildi. Türk oyunculardan oldukça memnun kalan kırmızı-beyazlı kulüpte, yeni bir sürpriz yaşanabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ben olduğum sürece sözleşme yenilemem" dediği teknik direktör birçok takımla anılmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşmesi sona eren ve +3 yıllık opsiyon maddesi devreye alınmayan tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Fransa'da şampiyonluğa ulaşan 'in gündemine girdi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

Kırmızı-beyazlı ekipte, başarılı işlere imza atan Christophe Galtier, L'Equipe'e verdiği demeçte, "'den ayrılma zamanım geldi. Bu doğru an… Başkanla konuştum ve kulüpten ayrıldığımı söyledim. Buradaki süremi doldurdum" dedi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bu gelişmenin ardından , ile anılmaya başladı. İddiaya göre; Sportif Direktör Luis Campos'la görüşen da tecrübeli hocanın takımın başına geçmesine destek verdi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

Zeki Çelik, , Yusuf Yazıcı ve B takımda oynayan Mustafa Kapı'dan çok memnun olan Fransız ekibin, takımı da bir Türk hocaya emanet etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

Terim'in Türk futbolcuların yanı sıra İtalya tecrübesiyle, 'e Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı getirebileceği fikrinin, Campos'un aklında ciddi anlamda yer ettiği ve en kısa sürede 'le bir araya geleceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

TALİBİ ÇOK

Galatasaray yönetiminin, sözleşme yenilememesinin ardından Katar Milli Takımı ve Fiorentina'yla anılan Arsen Wenger'den FIFA'da yöneticilik teklifi alan , Fransa'da da konuşulmaya başladı.

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