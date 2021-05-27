Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Burak Yılmaz buluşuyor! Lille'den sürpriz hamle

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ



Bu gelişmenin ardından Lille, Fatih Terim ile anılmaya başladı. İddiaya göre; Sportif Direktör Luis Campos'la görüşen Burak Yılmaz da tecrübeli hocanın takımın başına geçmesine destek verdi.

Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve B takımda oynayan Mustafa Kapı'dan çok memnun olan Fransız ekibin, takımı da bir Türk hocaya emanet etmeye sıcak baktığı öğrenildi.