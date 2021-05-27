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Son dakika haberi: Alioski yan çizdi! ... (GS spor haberi)

Son dakia transfer haberi: 'ın anlaşmaya vardığı Ezgjan Alioski yan çizdi. Alioski'nin, "Hocayla konuşmadan imza atmam." dediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Alioski yan çizdi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

, Ezgjan Alioski ile anlaştı… Kuzey Makedonyalı sol bek haber bekliyor. Ne zaman "Gel imzala" denirse 'a gelecek. Kendisini 3 yıl için Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak. En azından 'in durumunun belirsizliğe bürünmeden önce durum böyleydi.
Galatasaray'da her ne kadar transfer devam etse de ne başkan, ne de teknik direktör olmadığı için işler ağır ilerliyor.

Ezgjan Alioski de son olarak kendisiyle ilgili planlarını öğrenmek için kulübü aradı ve Fatih Terim'le görüşmek istedi. Ancak, "Terim görevde değil" yanıtı aldı. Alioski bunun üzerine "Yeni hoca ne zaman belli olur" diye sordu. Buna da net bir yanıt alamayan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelişi belirsizliğe büründü. Alioski'nin, "Hocayla konuşup, görüşünü almadan resmi imza atamam" dediği öğrenildi.

TEPKİLERE ALDIRMADI

ile sözleşmesi sona eren Alioski, 'ın teklifini kabul etmesi nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti. Bu tepkilere rağmen geri adım atmayan Makedon oyuncunun, hoca belirsizliğinin ardından ne karar vereceği merakla bekleniyor.

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