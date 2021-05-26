Son dakika Galatasaray haberi: Ünal Aysal'dan başkanlık açıklaması!

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda seçim başvurusuna 48 saat kala heyecan dorukta. Sarı kırmızılı ekipte Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi başkan adaylıklarını resmen açıklarken eski Ünal Aysal'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Yeniden başkan adaylığı düşündüğü iddia edilen Aysal Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

'ADAYLIK DÜŞÜNMÜYORUM'

Sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Ünal Aysal; 'Kesinlikle başkan adaylığını düşünmüyorum. Bu tür büyük camialarda seçim döneminde böyle dedikodular oldu. Daha önce verdiğim bir röportajda da başkan adayı olmayı düşünmediğimi söylemiştim' dedi.

İŞTE AYSAL'IN DAHA ÖNCE YAPTIĞI BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

"Şu anda bir şekilde Galatasaray'da çalışıyorum. Galatasaray Eğitim Vakfında yönetim kurulunda ve mütevelli heyetindeyim. Galatasaray genel kurul ve divan kurulu üyesiyim. Yani Galatasaray'ın her yerindeyim. Şapkamı alıp gitmiş değilim. Yeniden başkan olmam ne bana ne de Galatasaray'a bir şey kazandırır. Benim tecrübemdeki insanların Galatasaray'a katkısı genel kurul içinde eksik olanları görüp, yeni bir düzenin kurulmasında fikir önderliği yapmaktır. Herhalde önümüzdeki günlerde bunu yapacağım."