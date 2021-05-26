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Son dakika haberi: 'dan başkanlık açıklaması!

Son dakika haberi: 'da seçim hareketliliği devam ederken adaylık başvurusuna 48 saat kala 'la ilgili başkanlık iddiaları gündeme geldi. Aysal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kesinlikle başkan adaylığını düşünmüyorum. Bu tür büyük camialarda seçim döneminde böyle dedikodular oldu. Daha önce verdiğim bir röportajda da başkan adayı olmayı düşünmediğimi söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:13
Son dakika Galatasaray haberi: Ünal Aysal'dan başkanlık açıklaması!

'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda seçim başvurusuna 48 saat kala heyecan dorukta. Sarı kırmızılı ekipte , , ve başkan adaylıklarını resmen açıklarken eski 'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Yeniden başkan adaylığı düşündüğü iddia edilen Aysal 'e açıklamalarda bulundu.

'ADAYLIK DÜŞÜNMÜYORUM'

Sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Ünal Aysal; 'Kesinlikle başkan adaylığını düşünmüyorum. Bu tür büyük camialarda seçim döneminde böyle dedikodular oldu. Daha önce verdiğim bir röportajda da başkan adayı olmayı düşünmediğimi söylemiştim' dedi.

İŞTE AYSAL'IN DAHA ÖNCE YAPTIĞI BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

"Şu anda bir şekilde Galatasaray'da çalışıyorum. Galatasaray Eğitim Vakfında yönetim kurulunda ve mütevelli heyetindeyim. Galatasaray genel kurul ve divan kurulu üyesiyim. Yani Galatasaray'ın her yerindeyim. Şapkamı alıp gitmiş değilim. Yeniden başkan olmam ne bana ne de Galatasaray'a bir şey kazandırır. Benim tecrübemdeki insanların Galatasaray'a katkısı genel kurul içinde eksik olanları görüp, yeni bir düzenin kurulmasında fikir önderliği yapmaktır. Herhalde önümüzdeki günlerde bunu yapacağım."

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