Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

Galatasaray'ın sözleşmesinden çıkmak istediği Radamel Falcao ile görüşmelere başladı ancak bu süreç sarı-kırmızılı yönetimin tahmin ettiğinden çok daha zorlu olacak.
Galatasaray'ın sözleşmesinden çıkmak istediği Radamel Falcao ile görüşmelere başladı ancak bu süreç sarı-kırmızılı yönetimin tahmin ettiğinden çok daha zorlu olacak.
Sarı-kırmızılılara transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran ve yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alan Radamel Falcao'dan şok bir açıklama geldi.
Radamel Falcao'ya verdiği 4.5 milyon euroluk maaştan çıkarak transfer bütçesi yaratmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcunun ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğini de oyuncunun menajerine iletti.
AYRILMAK İSTEMİYOR!
Galatasaray'ın sağladığı bonservis kolaylığına rağmen kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen Radamel Falcao, "Sözleşmeme sadık kalacağım" dedi.
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Radamel Falcao, Galatasaray ile ilgili verdiği röportajda, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.
"GALATASARAY DEVASA BİR KULÜP"
"Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor.
"Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapmak olabilir."