Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

Son dakika spor haberleri: 'da depremi! Yönetimi şoke eden cevap

'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep edilmeyeceğinin garantisi verildi. 35 yaşındaki oyuncudan yönetimi şoke eden açıklamar geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:59
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

'ın sözleşmesinden çıkmak istediği ile görüşmelere başladı ancak bu süreç sarı-kırmızılı yönetimin tahmin ettiğinden çok daha zorlu olacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

Sarı-kırmızılılara transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran ve yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alan 'dan şok bir açıklama geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

'ya verdiği 4.5 milyon euroluk maaştan çıkarak transfer bütçesi yaratmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcunun ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğini de oyuncunun menajerine iletti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

AYRILMAK İSTEMİYOR!
'ın sağladığı bonservis kolaylığına rağmen kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen , "Sözleşmeme sadık kalacağım" dedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

Kariyerine 'da devam etmek isteyen , Galatasaray ile ilgili verdiği röportajda, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

"GALATASARAY DEVASA BİR KULÜP"
", Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao depremi! Yönetimi şoke eden cevap

"Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapmak olabilir."

SON DAKİKA