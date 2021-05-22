Son dakika GS haberleri | Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten Mustafa Cengiz'e şok sözler!

Öztürk, süratle Kemerbugaz'a geçmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Şu an inanamıyorum, taraftarın hoşuna gitsin diye bir yöneticimiz, 'Biz Florya 'yı aldık, yuvamıza geri kavuştuk. Biz bunun altında tesisler yapacağız' dedi. Şimdi de diyorlar, Florya çağ dışı kaldı. 6 ayda mı çağ dışı kaldı? Biz daha evvel de söylüyorduk. Galatasaray 'ın elinde Kemerburgaz gibi bir hazine var, 110 dönüm. Otur, sıfırdan buraya mükemmel tesisler yap. Kemerburgaz'da stada 4 dakika mesafe harika bir yer varken, Florya diye tutturmak akıl tutulması. Hep ileriye doğru gidersiniz, geriye doğru gitmezsiniz. 30 sene önce Florya yapıldığında, bizim 2000 yılındaki Fatih Hoca ile UEFA şampiyonluğu ile Süper Kupa'da arkasından gelen Dünya Kupası'nda Milli Takımımızın üçüncülüğü de hep Florya'da atılan adımların meyveleridir. 90'larda orası yapılınca herkes toprak sahada oynarken biz Avrupa standartlarında sahaya kovuştuk. Galatasaray şampiyon olunca orada yetişen oyuncular Şenol Güneş hocamızın elinde, gerçekten kendisi de çok kıymetli bir hocadır. Biz her Türk hocamızla büyük gurur duyuyoruz. Milli Takım'daki oyuncuların yüzde 70'i Galatasaray'dandı. Dünya üçüncülüğü geldi. Hiçbir şey tesadüf değil. Onun için bu işlere akademik yaklaşmak lazım. Biz diyoruz ki 8 ay içinde, yok sözü tutamadık 10 ay içinde yok tutamadık 12 ay içinde 4 tane antrenman sahası yapacağız diyoruz. Oradan futbolcularımız maça gelirken dinlenmiş olarak gelecek. Florya'dan stada 40 dakika otobüsün içinde geliyor. Onların 1 dakika fazla dinlemiş olmaları maçtaki skoru değiştiriyor. Yorgun vücut sakatlanmaya daha müsait" değerlendirmesinde bulundu.

"SPOR SALONU MUTLAKA YAPILMASI GEREKEN BİR KONU"

Spor salonu projesiyle ilgili de bilgi veren Metin Öztürk, "Spor salonu mutlaka yapılması gereken bir konu. Orası arena. Yani arena derken bir sürü kompleksin olduğu bir yer. Basketbol sahası olacak. Elde bir proje var. Belediyeden de izni alınmış bir proje var. Belki onun üstünden günün ihtiyaçlarına göre ufak tefek revizyonlar olabilir ama basketbol, voleybol ve espor da aynı yerde olacak. Kaynağı bir şekilde bulacağız. Bulmadığınız zaman çatı konusu gündeme gelir. Biz Adnan Polat başkanımız döneminde stadı bir an önce devralmak için devletimize, 'Çatıyı yapma, bir an önce locaları, koltukları yap. Biz maç oynamaya başlayalım. Gelir elde edelim. Sonra biz çatıyı yapalım' demişiz. Devletimiz de aynen diğer kulüplere olduğu gibi Galatasaray'a da olumlu yaklaşmış. Tamam demiş, biz bir sözleşme yapmışız. Çatıyı yapmamışız, parasını da vermemişiz. Çatıyı yapmamakta haklıyız, sonra bilirkişi de inceledi ki oraya çatı yaptığınız takdirde orada futbol oynamanız mümkün değil, çimler kuruyor. Tüm statların arazileri devlete ait. Bizim de rakiplerimizin de. Biz üst kullanım hakkını kiralıyoruz. Sonraki dönemlerde bir başkanımızın döneminde, 'Biz parayı ödeyemiyoruz. Spor salonu yapalım. Galatasaray burada maçlarını yapacak, üst kullanım hakkını da bizim olacak, çatı davasından vazgeçer misin' demişler. Devlet de tamam demiş. Sonra yönetimler değişmiş, biz gene onu yapmamışız. Tabelası duruyor sadece. Onun için bunu yapmadığınız zaman 30-40 milyonluk çatı işi bugün faiziyle gelir 150 milyona. Devlet de sizden talep eder. Bu konuda da yüzde yüz haklı. Yapılacak şey, biz stadın isim hakkını konuşurken, tabiki o sahayı yapabilecek başka bir firma bulabilirsek, bakacağız. Şu anda elde yok. Diğer adaylar bulmuşsa, getirirlerse bize değerlendireceğiz. Ama bizim basketbol sahası yapabilecek adayımız şu an yok. Orada düşündüğümüz proje, stadın isim hakkıyla, basketbol sahasını aynı firma ile konuşmak, orayı ona yaptırmak, hem basketbolda modern, Avrupa'daki rakiplerimizle mücadele edebileceğimiz bir alan yapmak. Basketbol benim çok önem verdiğim alanlardan biri. Çünkü orada çok geride kaldık. Ne para harcarsanız harcayın o farkı kapatamazsınız. Anca tesisleşme ile kapatırsınız. Biz basketbolu ayrı bir anonim şirket yapacağız. Futbolda olduğu gibi. Gene Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin patronajında ama futbol dışında kendi kaynakları ile kendini koruyabilecek ve Avrupa'da mücadele edebilecek önemli branşımız basketbol. Bu voleybolda yakalanamayabilir. Yine dernek yapısı içinde kalacak ama basketbolu anonim şirket yapacağız. Mustafa Cengiz yönetiminde genel kurula getirdiler, geçmedi. Biz de genel kurula getireceğiz. Biz her şeyi genel kurula getireceğiz. Bugün genel kurulun onayı olmadan yatırımları yapmak mümkün değil. Genel kuruldan geçmemesinin sebebi sunuştu. Biz getiririz, anlatırız, geçiririz" dedi.