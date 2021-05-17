Son dakika spor haberi: Hayal kırıklığı! Falcao ve Feghouli sınıfta kaldı

Galatasaray'da kaçan şampiyonluğun ardından tepkiler iki ismin üzerinde yoğunlaştı. 99 milyon euro ile Süper Lig'in en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı ekibin en maliyetli iki ismi ise yıllık 5 milyon euro kazanan Radamel Falcao ve 3 milyon 850 bin euro garanti ücreti bulunan Sofiane Feghouli... Ancak sarı-kırmızılı takım büyük maliyetine katlandığı bu iki yıldızından sezon boyunca beklediği katkıyı alamadı.

EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Cezayırlı Ghezzal 8 gol-17 asistle Beşiktaş'ı zafere taşırken, 2 gol-4 asistle yetinen Feghouli son 6 haftada 1 dakika süre alamadı. Falcao ise bu sezon tam 23 maçta takımını yalnız bıraktı. Sakatlıklardan yakası kurtulmayan Kolombiyalı'nın tek kale oynanan ve bitiricilik sorunu yaşanan Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında eksikliği hissedildi. Falcao sezonu 5'i penaltıdan 9 golle tamamlayabildi.

YOLCULAR

Son hafta Yeni Malatyaspor maçını da tribünden izleyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı. Feghouli ile birlikte bu sezon da beklentilerin altında kaldı. Talip çıkması halinde iki futbolcunun gönderilmesi bekleniyor.