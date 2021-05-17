Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Hayal kırıklığı! Falcao ve Feghouli sınıfta kaldı

Son dakika spor haberi: Hayal kırıklığı! Falcao ve Feghouli sınıfta kaldı

Son dakika spor haberi... Ghezzal, Beşiktaş’ı zafere taşırken, vatandaşı Feghouli son 6 haftada 1 dakika bile süre alamadı. Falcao da bitmeyen sakatlıklarıyla bıktırdı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Hayal kırıklığı! Falcao ve Feghouli sınıfta kaldı

'da kaçan şampiyonluğun ardından tepkiler iki ismin üzerinde yoğunlaştı. 99 milyon euro ile 'in en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı ekibin en maliyetli iki ismi ise yıllık 5 milyon euro kazanan ve 3 milyon 850 bin euro garanti ücreti bulunan ... Ancak sarı-kırmızılı takım büyük maliyetine katlandığı bu iki yıldızından sezon boyunca beklediği katkıyı alamadı.

EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ
Cezayırlı Ghezzal 8 gol-17 asistle Beşiktaş'ı zafere taşırken, 2 gol-4 asistle yetinen Feghouli son 6 haftada 1 dakika süre alamadı. Falcao ise bu sezon tam 23 maçta takımını yalnız bıraktı. Sakatlıklardan yakası kurtulmayan Kolombiyalı'nın tek kale oynanan ve bitiricilik sorunu yaşanan Denizlispor ve maçlarında eksikliği hissedildi. Falcao sezonu 5'i penaltıdan 9 golle tamamlayabildi.

YOLCULAR
Son hafta Yeni Malatyaspor maçını da tribünden izleyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı. Feghouli ile birlikte bu sezon da beklentilerin altında kaldı. Talip çıkması halinde iki futbolcunun gönderilmesi bekleniyor.

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