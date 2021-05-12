Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao talimatı

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao talimatı

Son dakika Galatasaray haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Radamel Falcao'nun da geleceği merak konusu. Takımın en fazla kazanan ismi son 2 senede toplam 48 maç kaçırdı. Sarı-kırmızılı yönetim kolombiyalı golcüden fedakarlık yapmasını isteyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:34
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao talimatı

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan birini aldı ve artık maçına odaklandı.

'ın aldığı sonuca bağlı kalarak Yeni Malatyaspor'u farklı bir şekilde (en az 4) mağlup etmesi gereken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Denizlispor maçı biter bitmez kulüp doktoru ile bir görüşme yaptı.

FEDAKARLIK İSTENECEK

Radamel Falcao'nun cumartesi günkü Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmesi isteyen Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcudan da bu maçta yer alabilmesi için fedakarlık yapmasını isteyecek.

Sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında sahada olması oldukça zor gözüken Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 48 maç kaçırdı.

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