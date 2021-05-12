Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Radamel Falcao talimatı

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan birini aldı ve artık Yeni Malatyaspor maçına odaklandı.

Beşiktaş'ın aldığı sonuca bağlı kalarak Yeni Malatyaspor'u farklı bir şekilde (en az 4) mağlup etmesi gereken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Denizlispor maçı biter bitmez kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme yaptı.

FEDAKARLIK İSTENECEK

Radamel Falcao'nun cumartesi günkü Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmesi isteyen Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcudan da bu maçta yer alabilmesi için fedakarlık yapmasını isteyecek.

Sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında sahada olması oldukça zor gözüken Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 48 maç kaçırdı.