Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını bırakmayacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Son haftaya müthiş giriliyor. İsteseniz bunu kurgulayamazsınız. Her an her şeyin olabileceği bir lig yaşıyoruz. İnşallah son maçı da istediğimiz gibi bitiririz ve şampiyon oluruz. Bunun için bizim kazanmamız, rakiplerin kaybetmesi ya da çok gol atmamız lazım." dedi.