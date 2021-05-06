Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim'den flaş konuşma! "Kimse vazgeçmesin"

Süper Lig'de bitişe 3 hafta kalan lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan ve hafta sonu siyahbeyazlı ekibi konuk edecek olan Galatasaray'da galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde derbi maçının hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için şansını sürdürmek için bu karşılaşmayı mutlak kazanmak zorunda... Öte yandan Galatasaray, 29 Mayıs'ta kritik bir seçime de girecek.



BİZE BÜYÜK ZARAR VERİR

Bunedenle karşılıklı demeçler havada uçuşurken teknik heyet, takımı seçim atmosferinden ve camia içerisindeki tartışmalardan uzak tutmaya çalışıyor. İdman öncesi oyuncularla sık sık konuşan teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş karşılaşmasının önemini anlatıyor. Her şeye rağmen zirve şanslarının sürdüğünü hatırlatan deneyimli hoca, "Cumartesi akşamı bu sezonun final maçına çıkacağız. Puan kaybı bize büyük zarar verir. Herkesten üst düzey futbol bekliyorum" diye konuştu.



MAÇ SONUNDA KONUŞACAK

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu belirten Terim, "Bu noktaya şanslarıyla gelmediler. Ciddi ve zorlu bir rakiple karşılaşacağız. Sonuç ne olursa olsun, gol yesek de kimse mücadeleyi son düdüğe kadar bırakmasın" ifadesini kullandı. Öte yandan, başkan adaylarının kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle rahatsız olduğu belirtilen sarı-kırmızılı teknik adamın, derbi nedeniyle bu konuda yorum yapmayı düşünmediği ancak maç sonrası önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.



GALİBİYET SAYILARI EŞİT

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 5. kez rakip olacak. Konya, Alanya ve Yeni Malatyaspor'un başında Terim'i geçemeyen Yalçın, Beşiktaş ile ligin ilk yarısında 2-0 kazanarak zinciri kırmıştı. Diğer 3 maçın 1'inde Terim galip gelirken 2 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.