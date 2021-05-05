Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

Son dakika transfer haberi: 'a 'den bedava stoper!

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdürmek isteyen Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper arayışları süren sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. 'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için 'den de onay çıktı. İşte o isim ve son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:08
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar stoper Luyindama'yı iyi bir bedel karşılığı elinden çıkarmayı planlarken, yerine İngiltere'den Fabian Balbuena'yı transfer etmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

İstanbul ekibinin, ekibi West Ham United ile sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı stoperi transfer edeceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki başarılı savunmacının menajeriyle temasa geçtiği konuşulan Aslan'ın, maliyet araştırması yaptığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

TERİM ONAY VERDİ

Teknik direktör 'in de Balbuena için yönetime onay verdiği ve sezon bitmeden transferin bitebileceği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması da yönetimin elini güçlendiriyor. Balbuena kariyerinde Paraguay'da Rubio, Nacional, Libertad ve Corinthians ekiplerinin formalarını terletti.

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