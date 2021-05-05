Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık verdi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık verdi.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.
Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar stoper Luyindama'yı iyi bir bedel karşılığı elinden çıkarmayı planlarken, yerine İngiltere'den Fabian Balbuena'yı transfer etmeyi planlıyor.
İstanbul ekibinin, Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı stoperi transfer edeceği iddia edildi.
İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki başarılı savunmacının menajeriyle temasa geçtiği konuşulan Aslan'ın, maliyet araştırması yaptığı öne sürüldü.
TERİM ONAY VERDİ
Teknik direktör Fatih Terim'in de Balbuena için yönetime onay verdiği ve sezon bitmeden transferin bitebileceği aktarıldı.
Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması da yönetimin elini güçlendiriyor. Balbuena kariyerinde Paraguay'da Rubio, Nacional, Libertad ve Corinthians ekiplerinin formalarını terletti.