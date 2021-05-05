Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den bedava stoper!

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray , gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık verdi.

Fatih Terim 'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar stoper Luyindama'yı iyi bir bedel karşılığı elinden çıkarmayı planlarken, yerine İngiltere'den Fabian Balbuena'yı transfer etmeyi planlıyor.