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Son dakika spor haberleri: 'dan flaş hamlesi!

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında 'ni ağırlayacak olan 'dan kritik karşılaşma öncesi flaş bir hamle geldi. Kulüp televizyonu, yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası takımdan gönderilen Younes 'ya sansür uyguladı. Sezonun ilk yarısındaki Gençlerbirliği maçını yayınlayan Galatasaray Televizyonu, Faslı yıldızın attığı 3 golü yayınlamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:07
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş Belhanda hamlesi!

'ın 'nda ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes 'nın yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Faslı yıldızın saha zemininin kötü olması nedeniyle yönetimi hedef alan açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu açıklamaların ardından Faslı yıldızın sözleşmesini tek taraflı feshetti.


BELHANDA'YA SANSÜR!
Milliyet'in haberine göre Galatasaray Televizyonu, yönetimi eleştiren tavırları sonrası takımdan gönderilen Belhanda'ya sansür uyguladı.

Kulüp televizyonu pazar günü ile oynanacak mücadele öncesi yayınlanan eski maç görüntülerinden Faslı futbolcunun attığı golleri kaldırdı. Belhanda, bu sezon 'da oynanan ilk maçta Gençlerbirliği'ne 3 gol atmıştı.

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