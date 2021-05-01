Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş Belhanda hamlesi!

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda'nın yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Faslı yıldızın saha zemininin kötü olması nedeniyle yönetimi hedef alan açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu açıklamaların ardından Faslı yıldızın sözleşmesini tek taraflı feshetti.



BELHANDA'YA SANSÜR!

Milliyet'in haberine göre Galatasaray Televizyonu, yönetimi eleştiren tavırları sonrası takımdan gönderilen Belhanda'ya sansür uyguladı.

Kulüp televizyonu pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak mücadele öncesi yayınlanan eski maç görüntülerinden Faslı futbolcunun attığı golleri kaldırdı. Belhanda, bu sezon İstanbul'da oynanan ilk maçta Gençlerbirliği'ne 3 gol atmıştı.