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Son dakika spor haberi: 5 eksikle deplasmanında!

Son dakika haberleri... 'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda, bu maç öncesi eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Galatasaray'da corona virüsü ve sakatlıklar nedeniyle 5 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:47
Son dakika spor haberi: Galatasaray 5 eksikle Gençlerbirliği deplasmanında!
, 'in 39. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. 'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 39. haftaya lider 'ın 6, ikinci 'nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. , hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.

TAKIMDA 5 EKSİK

Galatasaray'da 5 futbolcu Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ile yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da müsabaka öncesinde ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



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