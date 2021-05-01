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Son dakika haberleri | 'da 2 ayrılık! 'Teşekkür edilecek'

'de lider 'ın 6 puan gerisinde kalan , oynanacak derbiyi beklerken bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak sarı-kırmızılılarda sezon sonunda büyük bir belirsizlik mevcut. Başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da, teknik direktör 'in de sözleşmesi sona eriyor. Ayrıca Aslan'da 12 futbolcunun da geleceği merak konusuydu. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar iki isimle yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:02
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık! 'Teşekkür edilecek'

'da 5'i kiralık olmak üzere Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek toplam 12 oyuncunun gözü kulüpten gelecek haberde. Sarı kırmızılılar, Muslera dışındaki diğer isimler için henüz resmi ve somut bir adım atmadı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık! 'Teşekkür edilecek'

İNDİRİM YAPMALARI ŞART

Cimbom'da sezon sonu Ryan , , Martin , , , Bayram ve 'nın sözleşmeleri bitiyor. Etebo, , Saracc hi, ve 'nun da kulüpleri ile yapılan kiralama süresi dolacak. Hürriyet'in haberine göre takım maliyetini yüzde 30 oranında düşürmek ve 40 milyon Euro'ya çekmek isteyen , sözleşme yenilemeyi düşündüğü futbolculardan da ücretinde indirim talep edecek.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık! 'Teşekkür edilecek'

Aslan, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ise yolları ayıracak ve bu isimlerin maliyet yükünden kurtulacak. 'da sezon sonunda Saracchi ile birlikte kiralık oyunculardan 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo'ya da teşekkür edilerek yolların ayrılması bekleniyor. , Arda, ve ile için ise teknik heyetle birlikte yönetimin kararı beklenmeye başladı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık! 'Teşekkür edilecek'

SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULAR

Ryan - 35 yaşında - Maaşı 515 bin Euro
Bayram - 30 yaşında - Maaşı 400 bin Euro
- 26 yaşında - Maaşı 2.2 milyon TL
- 30 yaşında - Maaşı 1.4 milyon Euro
- 31 yaşında - Maaşı 7 milyon TL
- 28 yaşında - Maaşı 1.75 milyon Euro (Euro sabit kur 6.9 TL)
- 34 yaşında - Maaşı 4 milyon TL

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık! 'Teşekkür edilecek'

KİRALIK OYUNCULAR

Saracchi - 23 yaşında - Maaşı 1.35 milyon TL
- 22 yaşında - Maaşı 650 bin Euro(yarım sezon)
Etebo - 25 yaşında - Maaşı 1.2 milyon Euro - 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var
- 24 yaşında - Maaşı 700 bin Euro(yarım sezon) - 4.35 milyon Euro satın alma opsiyonu var
- 21 yaşında - 3 milyon TL

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