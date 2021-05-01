Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık! 'Teşekkür edilecek'

Galatasaray 'da 5'i kiralık olmak üzere Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek toplam 12 oyuncunun gözü kulüpten gelecek haberde. Sarı kırmızılılar, Muslera dışındaki diğer isimler için henüz resmi ve somut bir adım atmadı.

Aslan, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ise yolları ayıracak ve bu isimlerin maliyet yükünden kurtulacak. Galatasaray'da sezon sonunda Saracchi ile birlikte kiralık oyunculardan 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo'ya da teşekkür edilerek yolların ayrılması bekleniyor. Donk, Arda, Ömer ve Emre Taşdemir ile Emre Akbaba için ise teknik heyetle birlikte yönetimin kararı beklenmeye başladı.