Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Yeni sezonda orta saha oyuncularından rakip kaleye bol şut çekilmesi istenecek. Kilit paslar Taylan ve Salih'ten sorulacak. Ayrıca üç isim orta sahayı sıkı tutacak ve topu geri kazanma süresini azaltacak.

Bu yıl ve geçmiş dönemlerde şut tekniği zayıf olan Gedson, Belhanda, Etebo ve Ndiaye gibi isimler yerine bu üç futbolcu ve yapılacak başka takviyelerle şutör bir orta saha oluşturulacak.



