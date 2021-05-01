Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Son dakika transfer haberi: 'a yerli orta saha! Harekat başladı

Son dakika transfer haberi: 'de üst üste 2 galibiyet alarak zirveye yaklaşmak isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... O isim ile prensipte anlaşan Galatasaray'ın sıradaki hedefi bir diğer yerli yıldız... , gelecek sezon ve o iki oyuncu ile dinamik bir yapı oluşturmak istiyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

bir yandan ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer taraftan gelecek yılın planlamasını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Sarı-kırmızılılar bu sezon en çok darbe yediği orta saha bölgesini bu kez erken yapacağı hamlelerle kapatmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Gelecek sezon da kalacakmış gibi plan yapan Teknik Direktör , Salih Uçan'ı takıma kazandırmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Aytaç Kara ile prensipte el sıkışan sarı-kırmızılılar, Alanya ile kontratını yenilemeyen Salih'i de kadroya katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

İmparator gelecek sezon orta sahayı Antalyalı, Aytaç Kara ve Salih Uçan üçlüsüyle oluşturmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Yeni sezonda baskılı bir orta saha kurmak isteyen , üç oyuncuya önemli görevler verecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Yeni sezonda orta saha oyuncularından rakip kaleye bol şut çekilmesi istenecek. Kilit paslar ve Salih'ten sorulacak. Ayrıca üç isim orta sahayı sıkı tutacak ve topu geri kazanma süresini azaltacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Bu yıl ve geçmiş dönemlerde şut tekniği zayıf olan Gedson, Belhanda, Etebo ve Ndiaye gibi isimler yerine bu üç futbolcu ve yapılacak başka takviyelerle şutör bir orta saha oluşturulacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Salih Uçan bu sezon 39 maçta forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu 3 gol, 7 asist yaptı. Salih'in büyük maç performansları göz doldurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yerli orta saha! Harekat başladı

Aytaç Kara, ligde 1-0 kazanılan Beşiktaş maçından sonra sportif direktörle yaşadığı sıkıntı nedeniyle kadro dışı kaldı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.

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