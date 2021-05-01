Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

Son dakika spor haberi: Bileti maçı sonrası kesildi! ...

Son dakika spor haberi... 'de adım adım sona yaklaşılırken, yeni sezon için kolları sıvayan ekipler, takıma yapılacak takviyerlerin yanı sıra kadrodan gönderilecek bazı isimler için de çalışmalarını hızlandırmış durumda. Şampiyonluk takibini sürdüren 'da da geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan için de karar verildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:54
Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

'de bitime 4 maç kala , gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

'in 2017 yılında transfer ettiği oyuncular, 'le üst üste iki kere şampiyon olmuştu. O kadroyu dağıtan başkanlığındaki , sırasıyla Ndiaye, , , ve 'u sattı. ile yollarını ayırdı. 'nın da sözleşmesini feshetti.

Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

Sabah'ın haberine göre; Kalan son isim de yolun sonuna geldi. İşte detaylar: Bu sezon 30 maç sayısına ulaşamayan ve 2 gol, 4 asistle yetinen Feghouli'yi ilk 11'de düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

BİLETİ TRABZONSPOR MAÇINDA KESİLDİ

maçında devre arasında oyundan alınınca sert tepki gösteren Cezayirli yıldızın bileti kesildi.

Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

Yakın arkadaşı 'nın ayrılığından sonra umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Feghouli, son Konyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında eşofmanlarını bile çıkarmadı.

Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

Kulüp, 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncuyu bonservis talep etmeden göndermeye hazır. Yüzde 15 indirim konusunda anlaşamadığı yönetimden sonra teknik heyetle de sorunlar yaşamaya başlayan Feghouli, artık ayrılmaya sıcak bakıyor.

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