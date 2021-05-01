Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 maç kala Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.
Dursun Özbek'in 2017 yılında transfer ettiği oyuncular, Fatih Terim'le üst üste iki kere şampiyon olmuştu. O kadroyu dağıtan Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, sırasıyla Ndiaye, Gomis, Rodrigues, Fernando ve Maicon'u sattı. Mariano ile yollarını ayırdı. Belhanda'nın da sözleşmesini feshetti.
Sabah'ın haberine göre; Kalan son isim Sofiane Feghouli de yolun sonuna geldi. İşte detaylar: Bu sezon 30 maç sayısına ulaşamayan ve 2 gol, 4 asistle yetinen Feghouli'yi Fatih Terim ilk 11'de düşünmüyor.