Son dakika spor haberi: Bileti Trabzonspor maçı sonrası kesildi! Sofiane Feghouli...

Spor Toto Süper Lig 'de bitime 4 maç kala Galatasaray , gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

Sabah'ın haberine göre; Kalan son isim Sofiane Feghouli de yolun sonuna geldi. İşte detaylar: Bu sezon 30 maç sayısına ulaşamayan ve 2 gol, 4 asistle yetinen Feghouli'yi Fatih Terim ilk 11'de düşünmüyor.