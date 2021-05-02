Haberler Galatasaray Dış sahada başarılı

Dış sahada başarılı

bu sezon önceki yıllara oranla deplasmanda başarılı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Dış sahada başarılı

'de 18 dış saha maçına çıkan , söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı. 36 puan topladı. Bu maçlarda 29 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak 'u mağlup etti.

YİNE HALİS ÖZKAHYA
Gençlerbirliği- mücadelesini hakem düdük çalacak. İstanbul bölgesi hakemi olan , Süper Lig'de 265 maç yönetti. Bu maçların 114'ünü ev sahibi, 78'ini ise deplasman takımları kazandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı da Özkahya yönetmişti.

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