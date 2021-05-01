Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'nın talipleri artıyor!

Son dakika spor haberi: 'ın eski yıldızı 'nın talipleri artıyor!

Son dakika haberleri... Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen , kulübü tarafından satış listesine konuldu. Gabonlu orta sahaya, 'den iki talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'nın talipleri artıyor!

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen , kulübü tarafından 'a kiralanmıştı. Gabonlu yıldız gelecek sezon öncesi satış listesine konuldu.

İngiliz basınından Guardian'da yer alan habere göre Mario Lemina'yı ekipleri ve istiyor. Teknik direktör 'ün planları arasında yer almayan Lemina'nın 7 milyon euro'ya satılabileceği ifade edildi. İki kulübün de Lemina'nın yakın çevresiyle iletişime geçti bilgisi de paylaşıldı.

Kariyerinde ve gibi önemli kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki önlibero, Galatasaray'da kiralık geçirdiği sezonda 28 maça çıkıp 1 de gol atmıştı.

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