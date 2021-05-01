Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'nın talipleri artıyor!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, kulübü Southampton tarafından Fulham'a kiralanmıştı. Gabonlu yıldız gelecek sezon öncesi satış listesine konuldu.

İngiliz basınından Guardian'da yer alan habere göre Mario Lemina'yı İngiltere Premier Lig ekipleri Newcastle United ve West Ham United istiyor. Teknik direktör Ralph Hasenhüttl'ün planları arasında yer almayan Lemina'nın 7 milyon euro'ya satılabileceği ifade edildi. İki kulübün de Lemina'nın yakın çevresiyle iletişime geçti bilgisi de paylaşıldı.

Kariyerinde Olympique Marsilya ve Juventus gibi önemli kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki önlibero, Galatasaray'da kiralık geçirdiği sezonda 28 maça çıkıp 1 de gol atmıştı.