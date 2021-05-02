Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Aslan , ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı.

Bu isimlerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden oyuncu arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için de düğmeye bastı.