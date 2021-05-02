Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Son dakika spor haberi: 'dan transfer hamlesi! 'dan geliyor

Son dakika haberleri... Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk umudundan vazgeçmeyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için transfer etmek istediği isimleri belirledi. 10 numara arayışlarına devam eden , 'da forma giyen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 18:27
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

'in 39. haftasında deplasmanına konuk olacak 'ın şampiyonluk umudu sürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Sarı-kırmızılılar, 1'i lider ile olmak üzere kalan 4 maçını kazanarak ligi en kötü ihtimalle 2. sırada bitirmeyi amaçlıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

'da tüm dikkatler kalan maçlara verilirken, sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hızlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen , ilk olarak forması giyen ile her konuda anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

ekibi 'da forma giyen 'a 3 yıllık bir sözleşme öneren ve transferde mutlu sona yakın olan , 'ın da ilgilendiği için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Bu isimlerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden oyuncu arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için de düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Geçtiğimiz aylarda yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası sözleşmesi feshedilen 'nın ayrılmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşayan , yaz transfer döneminde bu mevkiye en az iki takviye yapmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda biten Julian Draxler'in transferi için çalışmalarını sürdüren 'ın listesine sürpriz bir isim dahil oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

10 NUMARAYA YENİ ADAY: JEAN PYERRE

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalında 'ın Gremio'da forma giyen Jean Pyerre'i gündemine aldığını söyledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

KANADA'DAN DA TALİBİ VAR

Uzundurukan, Brezilyalı futbolcuya Vancouver'ın da talip olduğunu ve Kanada ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığını belirtti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

FATİH TERİM ONAY VERDİ

'un bu bölge için önceliği Julian Draxler'e verdiği ve Alman futbolcunun alternatifi olarak Pyerre'i belirlediği öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

JEAN PYERRE KİMDİR?

Tam adı Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa olan futbolcu, 7 Mayıs 1998 tarihinde 'nın Alvorada kentinde dünyaya geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Futbola Gremio altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Gremio U20 ve Gremio B Takımı'nda forma giymesinin ardından 2018 yılında Gremio A Takımı'na katıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Bu sezon takımıyla 6 maçta görev alan Pyerre, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Brezilya'dan geliyor

Brezilyalı 10 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2023'e kadar devam ediyor.

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