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Son dakika spor haberi: , ve 'un maçlarının hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberleri... 'in 37. haftasında cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri, TFF tarafından açıklandı. Buna göre lider 'ın Kayserispor'la oynayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır, Antalyaspor- maçını Mete Kalkavan, -Fatih Karagümrük karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek. (BJK GS TS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 14:12 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 14:36
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçlarının hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'in 37. haftasının cumartesi günü oynanacak maçlarında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre lider 'ın Kayserispor'la oynayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır, Antalyaspor- maçını Mete Kalkavan, -Fatih Karagümrük karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY'A BEŞİKTAŞ TARİFESİ

Hakem Mete Kalkavan'la ilgili açıklama yayınlayan Galatasaray'ın, Trabzonspor'la oynadığı maçın ardından Antalyaspor'la karşılaşacağı mücadelenin hakemi de yine Mete Kalkavan oldu. MHK, geçtiğimiz haftalarda da Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Halil Umut Meler'i maçlarına istemediği yönündeki sözlerinin ardından üst üste iki maç aynı hakemi siyah-beyazlıların müsabakalarında görevlendirmişti.

Açıklanan hakemler şöyle:

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