Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçlarının hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasının cumartesi günü oynanacak maçlarında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre lider Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Galatasaray maçını Mete Kalkavan, Trabzonspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY'A BEŞİKTAŞ TARİFESİ

Hakem Mete Kalkavan'la ilgili açıklama yayınlayan Galatasaray'ın, Trabzonspor'la oynadığı maçın ardından Antalyaspor'la karşılaşacağı mücadelenin hakemi de yine Mete Kalkavan oldu. MHK, geçtiğimiz haftalarda da Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Halil Umut Meler'i maçlarına istemediği yönündeki sözlerinin ardından üst üste iki maç aynı hakemi siyah-beyazlıların müsabakalarında görevlendirmişti.

Açıklanan hakemler şöyle: