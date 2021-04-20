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PFDK'dan Başkanı 'e hak mahrumiyeti cezası

'da son dakika haberi... 'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray Başkanı 'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 16:25 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 16:45
PFDK'dan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'a 100 bin TL, Başkan 'e de 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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