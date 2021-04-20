Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelik orta saha mevkisine verilmiş durumda.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelik orta saha mevkisine verilmiş durumda.
Younes Belhanda'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden sarı-kırmızılılarda Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan Gedson Fernandes'in durumu belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer hedeflerini belirleyen sarı-kırmızılı kurmaylar takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak için ince eleyip sık dokuyor.
GENÇ OYUNCULAR HEDEFTE!
Galatasaray yönetimi, Terim'in isteği doğrultusunda kariyerinin sonuna gelmiş oyunculardan ziyade genç ve potansiyeli yüksek isimlere yönelecek.
Sarı-kırmılılar, genç oyunculara kadroda sık sık yer verip vitrine çıkarmayı amaçlıyor. Aslan, böylece kendini ispatlayan oyunculardan bonservis geliri elde edip maddi gücünü artırmayı hedefliyor.
ASLAN'A SAMBACI ORTA SAHA!
Bu planlama doğrultusunda düğmeye basan Galatasaray, aradığı ismi Danimarka'da buldu.
Sarı-kırmızılılar, Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Brezilyalı orta saha Evander'in peşine düştü.
22 yaşındaki orta saha için şimdiden temaslara başlayan Aslan, sezonun sona ermesinin ardından girişimlerini sıklaştırıp transferde mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.
Merkez orta saha ve On numara mevkilerinde forma giyen Evander, bu sezon Süperligaen'de 20 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan genç futbolcunun Midtjylland ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.