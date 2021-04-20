Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı 'a!

Transferde gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren 'dan flaş bir hamle geldi. mevkisine mutlak bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, genç yıldız adayı için devreye girdi. Sambacı futbolcu için temaslara başlayan yönetim, sezon sonu transfer bitirmek istiyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 14:59
Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan 'da öncelik mevkisine verilmiş durumda.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Younes Belhanda'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden sarı-kırmızılılarda Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan Gedson Fernandes'in durumu belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer hedeflerini belirleyen sarı-kırmızılı kurmaylar takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak için ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

GENÇ OYUNCULAR HEDEFTE!
yönetimi, Terim'in isteği doğrultusunda kariyerinin sonuna gelmiş oyunculardan ziyade genç ve potansiyeli yüksek isimlere yönelecek.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Sarı-kırmılılar, genç oyunculara kadroda sık sık yer verip vitrine çıkarmayı amaçlıyor. Aslan, böylece kendini ispatlayan oyunculardan bonservis geliri elde edip maddi gücünü artırmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

ASLAN'A SAMBACI ORTA SAHA!
Bu planlama doğrultusunda düğmeye basan , aradığı ismi Danimarka'da buldu.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Sarı-kırmızılılar, Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Brezilyalı Evander'in peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

22 yaşındaki için şimdiden temaslara başlayan Aslan, sezonun sona ermesinin ardından girişimlerini sıklaştırıp transferde mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Merkez ve On numara mevkilerinde forma giyen Evander, bu sezon Süperligaen'de 20 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Flaş transfer hamlesi! Süper sambacı Galatasaray'a!

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan genç futbolcunun Midtjylland ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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