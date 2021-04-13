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Seçim kulisleri

'da ortalık başkan adayından geçilmiyor… Ancak henüz kongre üyeleri oy atabilecekleri, kendilerini arkalarından sürükleyecek bir aday arkasında bütünleşmiş değil.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Seçim kulisleri

'da ortalık başkan adayından geçilmiyor… Ancak henüz kongre üyeleri oy atabilecekleri, kendilerini arkalarından sürükleyecek bir aday arkasında bütünleşmiş değil. * Camianın beklentisi 'in adaylığı… Taraftarlar, Terim'in takımı bırakmasına gönlü çok razı değil ama başkanlığına da destek vermeye hazır. * "Atkılılar" 'ı, "Liseliler" ise ve 'ın işaret edeceği adayı bekliyor. * aday olmazsa Cengiz, diğer cephe aday bulamaz ise "liseliler" Hamamcıoğlı, Elmas, Öztürk ve Hunca'nın kuracağı ittifakı bekliyor.

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