Seçim kulisleri

Galatasaray'da ortalık başkan adayından geçilmiyor… Ancak henüz kongre üyeleri oy atabilecekleri, kendilerini arkalarından sürükleyecek bir aday arkasında bütünleşmiş değil. * Camianın beklentisi Fatih Terim'in adaylığı… Taraftarlar, Terim'in takımı bırakmasına gönlü çok razı değil ama başkanlığına da destek vermeye hazır. * "Atkılılar" Yiğit Şardan'ı, "Liseliler" ise Semih Haznederoğlu ve Refik Arkan'ın işaret edeceği adayı bekliyor. * Şardan aday olmazsa Cengiz, diğer cephe aday bulamaz ise "liseliler" Hamamcıoğlı, Elmas, Öztürk ve Hunca'nın kuracağı ittifakı bekliyor.