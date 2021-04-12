Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

4) SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ: Fatih Terim'in diğer bir hatası da, "Zaten sözleşmem sezon sonunda bitiyor" diyerek gelecek sezon için verdiği mesajdı. Terim'in olup olmayacağı bile tartışılınca, futbolcuların da motivasyonu düştü, bu durum sahaya yansıdı.

5) BELHANDA VE MUSLERA: Belhanda'nın gönderilmesi, bir yıl daha mukavelesi bulunan Muslera ile sözleşme yenilenmesi de takım içi dengelerin bozulmasına yol açtı. Mukavelesi bitecek olanlar, teklif almadıkları için, "Gelecek sezon herhalde yokum" düşüncesine kapıldı ve motivasyon zorluğu oldu.