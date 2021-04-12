Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

Son dakika spor haberi: 'da krizi! İşte 'u yakan olaylar

Son dakika haberi: 'in 34. haftasında Galatasaray sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan 'da 'in tercihleri de sorgulanmaya başladı. Yaklaşan seçimler nedeniyle Galatasaray'da yaşanan kriz ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ı yakan 7 olay...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 08:59
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti. Son haftalardaki büyük düşüş sonrası Galatasaray'daki mevcut kriz gün yüzüne çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

8 PUAN KAYBETTİ

'da maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

Sarı Kırmızılılar son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

LİDER BEŞİKTAŞ'IN 8 PUAN GERİSİNDE

Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

BÜYÜK ORANDA HAVLU ATTI

, karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı. Özellikle derin bir sessizliğe gömülen Cim-Bom'da özellikle yönetim ve teknik heyet, en çok eleştiri alanların başında geldi. İşte Cim-Bom'u çöküşe götüren nedenler yumağı:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

1) SEÇİM GÜNDEMİ:

'da Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağının henüz netlik kazanmaması, adayların da futbolla ilgili farklı ajandalarının olması futbol takımının kimyasını bozdu. Teknik direktör bile seçim kulislerinin içinde kaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

2) YILDIZ SAVAŞLARI:

Fenerbahçe ile girdiği "yıldız savaşları" iki takımın da şampiyonluk yarışındaki motivasyonunu bozdu. Saha içi göz ardı edildi, dışırada olanlar tartışılmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

3) TERİM'İN TERCİHLERİ:

Ne kadro istikrarı ne de oyun istikrarı yakalanabildi. Forma giyenler sürekli değişirken, alternatifli kadro sadece kafa karıştırdı. Muhammed mi Falcao mu, Taylan mı Etebo mu, Saracchi mi Ömer mi derken istikrarsızlık başa bela oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

Son oynanan Karagümrük maçında Falcao'yu bir dakika bile oynatmaması, gol aradığı dakikalarda golcülerini kenarda tutması ve Feghouli'nin oynatılmaması eleştirildi. Geçen hafta da stoperde Gedson Rodrigues tercihi tenkit edilmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

4) SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ:

'in diğer bir hatası da, "Zaten sözleşmem sezon sonunda bitiyor" diyerek gelecek sezon için verdiği mesajdı. Terim'in olup olmayacağı bile tartışılınca, futbolcuların da motivasyonu düştü, bu durum sahaya yansıdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

5) BELHANDA VE MUSLERA:

Belhanda'nın gönderilmesi, bir yıl daha mukavelesi bulunan Muslera ile sözleşme yenilenmesi de takım içi dengelerin bozulmasına yol açtı. Mukavelesi bitecek olanlar, teklif almadıkları için, "Gelecek sezon herhalde yokum" düşüncesine kapıldı ve motivasyon zorluğu oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

6) TARAFTARSIZ BU KADAR!:

'ın her kötü gidişinde takımı ayağa kaldıran taraftar, corona virüsü nedeniyle tribünde olamayınca sarı-kırmızılılar, kamçılayıcı güçten mahrum kaldı. Ev sahibi maçlar da artık deplasman gibi oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! İşte Cimbom'u yakan olaylar

7) HAKEMLERLE DİYALOG:

'ın puan kaybettiği maçların ortak noktası; kırmızı kartlar ve aleyhe verilen penaltılar... Teknik direktör 'in zaman zaman hakarete varan hareketleri, Galatasaray adına hakemler üzerinde olumsuz bir imaj yarattı. (Milliyet)

SON DAKİKA