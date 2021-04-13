Radamel Falcao büyük badire atlatmış!

Sakatlıkları nedeniyle bu sezon bir türlü yüzü gülmeyen Radamel Falcao'nun bu kez yüz kemikleri kırıldı. İdmanda Kerem'in alın kısmı, Falcao'nun sol kuşağının hemen üst tarafına geldi. En büyük korku; 'denge' ve 'duymasını' sağlayan bölümün yer aldığı 'Os temporale' kemiklerindeki kırığın kalıcı zarar verme ihtimaliydi.



OS temporale şakak kemiğinde kırık meydana geldi ancak Radamel Falcao'da korkulan olmadı. Çift kemik olan ve içerisinde işitme ve denge organı bulunan, hayati derecede önemli olan bölüm zarar görmedi. Beyni çevreleyen 4'ü tek 1-os frontale 2-os occipitale kemikleri de etkilenmedi.



ASLA PES ETME

Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüzünün sol bölümünde kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao, operasyon geçirdi. Hastanede müşahede altında tutulan yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.



Bir paylaşım yapan Falcao, "Tanrıya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" notunu düştü.



HIZLI KAYNIYOR

Falcao'nun yüzündeki şişlerin inmesi için 2–3 hafta gerekiyor. Falcao'nun operasyonunda en büyük avantaj yüz bölgesi kemiklerinin hızlı kaynaması... 10-15 gün içinde belirgin bir değişim olması bekleniyor. Buna bağlı olarak ağrılar da azalacak. Buna karşılık ne zaman sahalara döneceğini zaman belirleyecek.