Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ligin 33. haftasını bay geçti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ligin 33. haftasını bay geçti.
Şampiyonluk yarışında yara alan Cimbom iddiasını son haftaya kadar sürdürmek istiyor.
Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.
KOLAROV GÜNDEMDE
İtalya Serie A devi Inter ile sözleşmesi sona erecek Aleksandar Kolarov'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edilmişti.
Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza Galatasaray ile beraber Sampdoria ve Atalanta da talip oldu.
SEZON SONUNDA AYRILACAK
30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon sadece 11 müsabakada forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.
FIRTINA DEVREYE GİRDİ
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un Kolarov için devreye girdiğini açıkladı.
Uzundurukan, 35 yaşındaki futbolcunun menajerler tarafından bordo-mavililere önerildiğini açıkladı.
Uzundurukan ayrıca Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde Kolarov'un Trabzonspor'a transfer olabileceğini söyledi.