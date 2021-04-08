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Son dakika spor haberi! 'a yılın çalımı! Kolarov...

Son dakika spor haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarını sürdüren bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda sol bek pozisyonu için gündeme gelen isim olmuştu. 'un uzun süre transfer listesinde olan Sırp futbolcu için devi devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 11:38 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:23
Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

Spor Toto 'de şampiyonluk mücadelesi veren ligin 33. haftasını bay geçti.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

Şampiyonluk yarışında yara alan iddiasını son haftaya kadar sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

KOLAROV GÜNDEMDE

İtalya Serie A devi Inter ile sözleşmesi sona erecek Aleksandar Kolarov'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edilmişti.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza ile beraber Sampdoria ve Atalanta da talip oldu.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

SEZON SONUNDA AYRILACAK

30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon sadece 11 müsabakada forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

FIRTINA DEVREYE GİRDİ

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un Kolarov için devreye girdiğini açıkladı.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

Uzundurukan, 35 yaşındaki futbolcunun menajerler tarafından bordo-mavililere önerildiğini açıkladı.

Son dakika spor haberi! Galatasaray'a yılın çalımı! Kolarov...

Uzundurukan ayrıca Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde Kolarov'un Trabzonspor'a transfer olabileceğini söyledi.

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