Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da oklar Terim'e döndü! Sözleşme görüşmeleri donduruldu

Son dakika haberleri | 'da oklar Terim'e döndü! Sözleşme görüşmeleri donduruldu

'in son iki haftasında sırasıyla ve 'a kaybeden , bu haftayı da 'bay' geçecek. Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından 'nin de gerisine düştü ve ligde 3. sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray'da oklar 'e çevrilirken, yeni sözleşmeler için görüşmeler de durduruldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:53
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da oklar Terim'e döndü! Sözleşme görüşmeleri donduruldu
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Hatay deplasmanında 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan 'da kriz var. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da bu kez oklar teknik direktör 'i gösteriyor. Tecrübeli hoca yönetim içinde ve sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da oklar Terim'e döndü! Sözleşme görüşmeleri donduruldu

Terim'in son maçlardaki tercihleri ve takımın sergilediği silik futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Başarılı hocaya tepkiler artık çok yüksek sesle dile getiriliyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da oklar Terim'e döndü! Sözleşme görüşmeleri donduruldu

Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da oklar Terim'e döndü! Sözleşme görüşmeleri donduruldu

DAHA ÖNCE BÖYLE OLMAMIŞTI

Sosyal medyada ise taraftarların 'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da oklar Terim'e döndü! Sözleşme görüşmeleri donduruldu

YENİ SÖZLEŞMELER DONDURULDU!

Yaşanan puan kayıpları sonrasında yönetimden flaş bir hamle geldi. Başkan 'in bazı futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar dondurma kararı aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bir süredir Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşüyordu. Sezon sonunda bu futbolcularla ilgili kesin karar verilecek. (Takvim)

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