Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da oklar Terim'e döndü! Sözleşme görüşmeleri donduruldu

Sosyal medyada ise taraftarların Fatih Terim 'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.

YENİ SÖZLEŞMELER DONDURULDU!

Yaşanan puan kayıpları sonrasında yönetimden flaş bir hamle geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in bazı futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar dondurma kararı aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bir süredir Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşüyordu. Sezon sonunda bu futbolcularla ilgili kesin karar verilecek. (Takvim)