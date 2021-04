G.Saray’ı bitirdi!

Hatayspor, güçlü rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederken Mame Biram Diouf sahnedeydi. Karantina süresini dolduramadığı için Boupendza yoktu belki ama Senegalli futbolcu, takım arkadaşını aratmadı. Maçın 21. dakikasında Akintola'nın içeri çevirdiği topu ustalıkla ağlara yolladı ve galibiyetin fitilini ateşledi. Tabii bununla da yetinmedi, 72. dakikada da atılan uzun topu, Etebo'yu geçip kontrol eti ve ardından Muslera'yı bir kez daha mat etmeyi başardı. Oynadığı son 6 maça 6 gol sığdırmayı başaran Diouf, toplamda ise gol sayısını 13'e yükseltti. Bu gollerle kariyer rekoru kırmaya da bir adım daha yaklaştı. Başarılı futbolcu, 2009'da Molde formasıyla 16 gol atmıştı.

KORKMADAN OYNUYORUZ

Eski takımı Galatasaray karşısında teknik adam olarak galibiyete ulaşan Ömer Erdoğan, disiplinli bir futbol sergilediklerini söyledi. Hatayspor Teknik direktörü Erdoğan, "Her şey sahada çalıştığımız gibiydi. Rakibe neredeyse 1 top dışında pozisyon vermedik. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Biz sezon başından itibaren doğru bir oyun oynamaya, her rakibe bir oyun oynamaya çalışıyoruz" dedi.

10 GÜN KURALINA TAKILDI

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Boupendza, Galatasaray karşısında forma giyemedi. Ömer Erdoğan bu durumu, "10. günü dolduramadığı için aramızda değil. Yoksa kovid sıkıntısı olmasaydı ben kadroda kullanmayı düşünüyordum" sözleriyle açıkladı.