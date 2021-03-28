Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Son dakika transfer haberi: 'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi çalışmaları da başladı. Aslan, sezon sonu yıldız golcü ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, yerine yine Kolombiyalı bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:12 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve bonusları bulunan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Sarı-kırmızılı yönetim dünyaca ünlü golcünün yerine yine bir Kolombiyalı ismi transfer etmek için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Falcao ile yollar ayrılmanın planları yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, Amerika ve Arap takımları başta sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Falcao'nun yerine düşünülen ilk isim Borre… Arjantin ekiplerinden River Plate'le sözleşmesi bitecek olması, 'ın ilgisini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Sarı-kırmızılı takım 25 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz almak için görüşmelere başladı. Borre bitiriciliği, çalım yeteneği ve hızıyla dikkat çekiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Gelecek sezon Mohamed'in yanına bu özelliklerde bir isim arayan Cimbom, transfer sezonu açılmadan oyuncuyla söz kesmeye çalışacak.

Savaş ÇORLU

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

25 yaşındaki oyuncu 2017 yılında ise Arjantin ekiplerinden River Plate tarafından 3.5 milyon Euro karşılığında transfer edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans sergileyen Borre, ikinci sezonunda 44 maçta 13 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

DEPORTİVO'DA BAŞLADI

ekiplerinden Deportivo Cali altyapısından yetişen Borre, 2015 yılında 5 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Aynı sezon Cali'ye kiralanan başarılı santrfor, 2016 yılını Villarreal'de kiralık olarak geçirdi.

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