Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü operasyonu! Falcao'nun yerine o isim

Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve bonusları bulunan Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim dünyaca ünlü golcünün yerine yine bir Kolombiyalı ismi transfer etmek için düğmeye bastı.