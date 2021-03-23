Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

Son dakika transfer haberi: 'dan yılın bombası! 'nın yerine dünya yıldızı

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'da flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... ile yollar ayrıldıktan sonra düğmeye basan sarı kırmızılı yönetime dünya yıldızı önerildi. İşte o isim ve dev transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Rizespor maçını 4-3 kaybeden 'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes 'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

Sarı kırmızılı yönetim, ile yollar ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

'ın orta saha arayışlarına devam etmesi menajerleri heyecanlandırıyor. Pek çok dünya çapında yıldız, Galatasaray'a öneriliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

10 numara için Draxler şu anda herkesin gözdesi... Ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor. Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda 'da oynayabileceğini iletti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

ON NUMARA DA OYNUYOR

Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak İnter'e geçmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor.

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