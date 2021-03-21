Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert eleştiri! "Hocalık dışında..."

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'e sert eleştiri! "Hocalık dışında..."

Son dakika spor haberi: 'de son olarak sahasında 'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası morallerin bozulduğu sarı kırmızılılarda teknik direktör eleştirilmişti. Terim'i sert bir şekilde eleştiren usta yorumcu, flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 11:21
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert eleştiri! "Hocalık dışında..."

'in 31. haftasında , sahasında 'u konuk etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert eleştiri! "Hocalık dışında..."

Karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert eleştiri! "Hocalık dışında..."

Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör , "Yediğimiz gollerden sonra ben olsam kalkamayabiliriz. Kırılgan bir takımız. Bu sonucu yakıştıramadım benim takımıma. 11'e 11 devam etsek, 3-3'den sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de size getirdiği karşılık." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert eleştiri! "Hocalık dışında..."

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını daha önemli hale getiren 'ın bu mağlubiyeti sonrası teknik direktör , eleştirilen isim olmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert eleştiri! "Hocalık dışında..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Teknik Direktörü ile ilgili çarpıcu açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert eleştiri! "Hocalık dışında..."

Toroğlu, "Fatih Terim bu sene teknik direktörlük yapmıyor başka her şeyi yapıyor. Galatasaray iyi değil, bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir, hakem falan hikaye." ifadelerini kullandı.

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