270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

KAYSERİ MAÇINDA UCUZ ATLATMIŞTI Galatasaray'ın ligin 30. haftasında karşılaştığı 3-0 kazandığı Kayserispor maçında da Luyindama büyük bir hataya imza atmıştı. Skor 0-0 iken topu Henrique'ye kaptıran Luyindama, rakibini karşı karşıya pozisyonda bırakmıştı. Ancak Henrique'nin vuruşu kaleye yönelmemiş ve Luyindama bu durumu ucuz atlatmıştı.

LINNES, GOLÜ SİVAS'A HEDİYE ETTİ! Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında ise bu kez Martin Linnes başroldeydi! Norveçli oyuncu, geri pas verirken arkasındaki Max Gradel'i görememiş ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sivassporlu oyuncu bu ikramı geri çevirmeyip takımını öne geçirmişti.