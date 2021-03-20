Haberler Galatasaray 270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

270 dakikalık korku filmi! savunması dağıldı

'in 31. haftasında ağırladığı 'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan 'da savunma adeta çöktü. Sarı-kırmızılıların defans oyuncuları, son 3 maçta yaptıkları amatör hatalarla 5 puan kaybına neden oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:41
270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

, 'in 31. haftasında konuk ettiği 'a 4-3 mağlup olurken, ilk yarıda savunmada yapılan büyük hatalar pahalıya mal oldu.

270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

Mücadelenin henüz 2. dakikasında 'nin kullandığı taç atışında ağır davranan Luyindama, araya giren 'ya topu kaptırıp takımının yediği golde başrol oynadı.

270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

BU KEZ MARCAO YAKTI!

Maçın 40. dakikasında ise sektirdiği topla Boldrin'i Muslera iel karşı karşıya bıraktı. Bu hatayı affetmeyen Boldrin, beraberliği getiren golü kaydetti.

270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

KAYSERİ MAÇINDA UCUZ ATLATMIŞTI

'ın ligin 30. haftasında karşılaştığı 3-0 kazandığı maçında da Luyindama büyük bir hataya imza atmıştı. Skor 0-0 iken topu 'ye kaptıran Luyindama, rakibini karşı karşıya pozisyonda bırakmıştı. Ancak Henrique'nin vuruşu kaleye yönelmemiş ve Luyindama bu durumu ucuz atlatmıştı.

270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

LINNES, GOLÜ SİVAS'A HEDİYE ETTİ!

'in 29. haftasında oynanan karşılaşmasında ise bu kez başroldeydi! Norveçli oyuncu, geri pas verirken arkasındaki 'i görememiş ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sivassporlu oyuncu bu ikramı geri çevirmeyip takımını öne geçirmişti.

270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

FATİH TERİM UYARMIŞTI

Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada savunma hatalarından dert yanmıştı. Oyuncularını eleştiren Terim, "Değişikliklerden sonra tehlike yaşamadık. Biz baktık ki, tehlike yaşamıyoruz kendimize tehlike yaşatıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın huyu var, o da değişecek inşallah" demişti.

270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

7 YIL SONRA EVİNDE 4 GOL YEDİ!

Öte yandan 'a 4-3 mağlup olan , 2014 yılının nisan ayındaki maçının (0-4) ardından 'de oynadığı bir iç saha karşılaşmasında ilk kez dört gol birden yedi.

SON DAKİKA