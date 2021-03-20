270 dakikalık korku filmi! Galatasaray savunması dağıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olurken, ilk yarıda savunmada yapılan büyük hatalar pahalıya mal oldu.
Mücadelenin henüz 2. dakikasında Saracchi'nin kullandığı taç atışında ağır davranan Luyindama, araya giren Samudio'ya topu kaptırıp takımının yediği golde başrol oynadı.
BU KEZ MARCAO YAKTI!
Maçın 40. dakikasında ise Marcao sektirdiği topla Boldrin'i Muslera iel karşı karşıya bıraktı. Bu hatayı affetmeyen Boldrin, beraberliği getiren golü kaydetti.