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Son dakika haberleri | Belhanda'dan veda mesajı!

'in 29. haftasında - maçının ardından yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Faslı yıldız, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Belhanda sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı. Takım arkadaşlarına ve teknik direktör 'e teşekkürlerini ileten 10 numara, yönetimi ise es geçti. | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:47 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:48
Son dakika Galatasaray haberleri | Belhanda'dan veda mesajı!

'in 29. haftasında - maçının ardından yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Faslı yıldız, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Belhanda sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı. Takım arkadaşlarına ve teknik direktör 'e teşekkürlerini ileten 10 numara, yönetimi ise es geçti.

İşte Belhanda'nın o mesajı;

Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim.
Desteğiniz için teşekkürler
Fatih Terim'e teşekkürler
Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler
Çalışanlara teşekkürler
Taraftarlara teşekkürler
Sizleri asla unutmayacağım.

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