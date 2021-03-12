Son dakika Galatasaray haberleri | Belhanda'dan veda mesajı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray - Sivasspor maçının ardından yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Faslı yıldız, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Belhanda sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı. Takım arkadaşlarına ve teknik direktör Fatih Terim'e teşekkürlerini ileten 10 numara, yönetimi ise es geçti.

İşte Belhanda'nın o mesajı;

Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim.

Desteğiniz için teşekkürler

Hocam Fatih Terim'e teşekkürler

Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler

Çalışanlara teşekkürler

Taraftarlara teşekkürler

Sizleri asla unutmayacağım.