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Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda olayı sonrası flaş detayı!

Galatasaray son dakika haberleri: Galatasaray taraftarları 10 Mart Çarşamba günü yaşanan flaş Belhanda gelişmesinin ardından büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı açıklamada ''nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" ifadelerine yer verilirken, gerekçe olarak "Galatasaray - maçı sonrası yapılan röportaj, sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine aykırılık' gibi nedenler gösterilmişti. Bu gelişmeden ise ne ne de Belhanda ve menajerinin haberi olmadığı iddia edilmişti. 10 Mart'tan sonra resmi web sitesinde yer alan 'İdman Raporu' açıklamalarında ise flaş bir ayrıntı dikkat çekti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 15:52
Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda olayı sonrası flaş Fatih Terim detayı!

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ve zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Belhanda olayının ardından bir kısım alınan bu karara şiddetle karşı çıkarken, bir kısım da 'geç kalınmış bir karar' mesajlarıyla desteklemişti. Bu tartışmalar sürerken henüz sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü 'den 'resmi' bir açıklama gelmedi.

TERİM KARŞI ÇIKTI!
İddialara göre Fatih , alınan bu karara karşı çıkmasına rağmen Faslı futbolcuyla yollar ayrıldı. Bu iddialar ortada dolaşırken sarı-kırmızılı ekibin resmi web sitesi olan galatasaray.org'daki 'İdman Raporu' paylaşımlarında ise dikkat çeken bir durum gözlerden kaçmadı.

FATİH TERİM YOK!
10 Mart Çarşamba günü öğleden sonra 1'de yapılan Belhanda açıklamasından önceki 'İdman Raporu' haberlerinin hepsinde en az bir Fatih Terim resmi bulunurken, 10 Mart Çarşamba günü öğleden sonra 1'deki açıklamadan sonra yapılan paylaşımlarda tecrübeli teknik adama yer verilmedi.

SEBEBİ NE?
1, 5, 6 ve 8 Mart'taki paylaşımların tamamında Fatih Terim yer alırken, Belhanda'nın sözleşmesinin feshedimesi sonrası yapılan paylaşımlarda tecrübeli teknik adama yer verilmedi. Bunun sebebinin ne olduğu ise bilinmiyor: Fatih Terim kendisi mi karelerde yer almak istemiyor, yoksa başka bir neden mi var. İşte o paylaşımlar...

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