Son dakika Galatasaray haberleri: Belhanda olayı sonrası flaş Fatih Terim detayı!

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ve zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Belhanda olayının ardından bir kısım alınan bu karara şiddetle karşı çıkarken, bir kısım da 'geç kalınmış bir karar' mesajlarıyla desteklemişti. Bu tartışmalar sürerken henüz sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'den 'resmi' bir açıklama gelmedi.

TERİM KARŞI ÇIKTI!

İddialara göre Fatih Terim, alınan bu karara karşı çıkmasına rağmen Faslı futbolcuyla yollar ayrıldı. Bu iddialar ortada dolaşırken sarı-kırmızılı ekibin resmi web sitesi olan galatasaray.org'daki 'İdman Raporu' paylaşımlarında ise dikkat çeken bir durum gözlerden kaçmadı.

FATİH TERİM YOK!

10 Mart Çarşamba günü öğleden sonra 1'de yapılan Belhanda açıklamasından önceki 'İdman Raporu' haberlerinin hepsinde en az bir Fatih Terim resmi bulunurken, 10 Mart Çarşamba günü öğleden sonra 1'deki açıklamadan sonra yapılan paylaşımlarda tecrübeli teknik adama yer verilmedi.

SEBEBİ NE?

1, 5, 6 ve 8 Mart'taki paylaşımların tamamında Fatih Terim yer alırken, Belhanda'nın sözleşmesinin feshedimesi sonrası yapılan paylaşımlarda tecrübeli teknik adama yer verilmedi. Bunun sebebinin ne olduğu ise bilinmiyor: Fatih Terim kendisi mi karelerde yer almak istemiyor, yoksa başka bir neden mi var. İşte o paylaşımlar...