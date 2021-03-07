Haberler Galatasaray Türk Telekom Stadyumu’nda 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

’nda 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

- maçının oynandığı ’nda tribünlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili pankartlar asıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 19:50
Türk Telekom Stadyumu’nda 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

'in 29. haftasında ile , 'nda karşı karşıya gelirken, unutulmadı.

Tribünlerde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun', 'Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir' pankartları bulundu. Ayrıca kadın cinayetine kurban giden , , , , , , ve 'ın fotoğraflarının bulunduğu pankart da 'Unutmadık, unutmayacağız' mesajı yer aldı.

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