Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

Son dakika spor haberi: Usta yazardan - maçı yorumu! " nasıl çağıracak?"

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği 'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında kritik bir 3 puan kaybetti. Gazetesi yazarı de sarı-kırmızılıların bu maç sonrası tartıştığı hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Bilgin'in yazısı... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 07:47
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

kazanmasına rağmen birkaç haftadır tehlike sinyalleri veriyordu. Geçtim Alanya maçını, Kasımpaşa ve Erzurum karşılaşmalarının yıldızı da Muslera ise varın gerisini siz düşünün artık.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

Bu nedenle yenilgisini sadece hakem üzerinden okumak ucuz popülizm olur. Ligin son sırasındaki Ankaragücü'nün emeği ve mücadelesine ayıp etmek de cabası...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

Fatih hoca öz eleştiri yapmak zorunda. kadar koşan bir takıma karşı, yürüyen oyuncularla maça çıkıp, takımın yarısını değiştirdiğine göre maça çıkan onbir doğru olabilir mi?

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

Abdurrahim Albayrak'ın maçtan sonraki konuşmasını da abartılı buluyorum. Abdurrahim Bey hala 2019 yılındaki kayıtlarını açıklayacak! Şimdi diyebilirsiniz ki, " kötü oynayabilir ama hakem gereğini yapsın." Kesinlikle doğru! Ama hakeme yönelik tutum da o kadar değişken ki. Bir Antalya maçından sonra "VAR'dı, yoktu geçelim bunları."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

"Cüneyt hoca hepimizin koruması gereken bir değerdir" diyen Fatih Terim değil miydi? 'a özel bir durum değil bu. Herkes maçına göre konuşuyor. Bir gün iyi olan, öteki gün istifaya çağrılıyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

Gelelim bu maçın özeline… Muhammed'e kırmızı göstermek ağır bir karar. Arda'nın penaltısını ise doğru buluyorum. Bir başkası değil diyebilir.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

Ama pozisyonlar "yoruma dayalı" olduğu için nasıl çağıracak? Halil Umut Meler "Benim yorumum bu" dedi. Şu protokolü bir öğrenelim Allah aşkına!

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