Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu! "VAR nasıl çağıracak?"

Abdurrahim Albayrak'ın maçtan sonraki konuşmasını da abartılı buluyorum. Abdurrahim Bey hala 2019 yılındaki VAR kayıtlarını açıklayacak! Şimdi diyebilirsiniz ki, "Galatasaray kötü oynayabilir ama hakem gereğini yapsın." Kesinlikle doğru! Ama hakeme yönelik tutum da o kadar değişken ki. Bir Antalya maçından sonra "VAR'dı, yoktu geçelim bunları."

"Cüneyt hoca hepimizin koruması gereken bir değerdir" diyen Fatih Terim değil miydi? Galatasaray'a özel bir durum değil bu. Herkes maçına göre konuşuyor. Bir gün iyi olan, öteki gün istifaya çağrılıyor.